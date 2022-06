L’Arabie Saoudite exprime son soutien aux initiatives du Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques

Partager Facebook

L’Arabie saoudite a exprimé son soutien aux initiatives du Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques, et qui “visent à faire face aux répercussions destructrices de ces changements aux niveaux régional et mondial”.

Le Maroc a, de son côté, salué les initiatives « Arabie Saoudite verte » et « Moyen-Orient vert » lancées en mars 2021 par SAR le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud, Prince Héritier d’Arabie Saoudite et vice-président du Conseil des ministres, relevant qu’elles s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Riyad pour préserver l’environnement, et reflètent ses contributions pendant sa présidence du G20 en 2020, indique le procès-verbal de la 13e session de la Commission mixte maroco-saoudienne, tenue jeudi à Rabat.

La partie marocaine a également salué l’accueil par l’Arabie saoudite, du 23 au 25 octobre 2021, de l’édition inaugurale du “Green Saudi Initiative Forum” et du “Middle East Green Initiative Summit” qui traceront la vision du Royaume d’Arabie saoudite et de la région en matière de protection de la terre et de la nature, et contribueront vigoureusement aux efforts internationaux destinés à relever les défis du changement climatique afin de préserver un environnement durable.

Par ailleurs, l’Arabie saoudite s’est félicitée de l’adhésion du Maroc à l’Organisation de coopération numérique en tant qu’État membre de l’organisation et de l’importance de cette adhésion pour l’action de l’organisation en raison de la position qu’occupe le Maroc en tant que pôle technologique et numérique de référence aux niveaux arabe et africain.

