La République de Cabo Verde ouvre un consulat général à Dakhla

La République de Cabo Verde a ouvert, mercredi, un consulat général à Dakhla, marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en présence de nombreux élus et de consuls accrédités à Dakhla.

Ainsi, le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud a été porté à 27 (15 à Dakhla et 12 à Laâyoune).

A rappeler que la République de Cabo Verde a ouvert mardi son ambassade à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par MM. Rui Alberto De Figueiredo Soares et Nasser Bourita.

