Jerada | Inauguration d’une unité de décorticage des crevettes, 1.000 emplois à la clé

Une unité industrielle de décorticage des crevettes, devant permettre la création de quelque 1.000 emplois, a été inaugurée jeudi à Jerada, pour un investissement de 21,3 millions de dirhams (MDH).

Cette unité a été inaugurée dans le cadre de la célébration du 46ème anniversaire de la Marche Verte, par une délégation officielle comprenant notamment le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, le wali, coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, le président du Conseil de la région de l’Oriental (CRO), Abdenbi Bioui et le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet.

La structure industrielle a été créée dans le cadre des efforts de promotion de l’investissement et de création d’opportunités d’emploi dans la province, avec un financement conjoint de l’INDH (6 MDH), du CRO (6 MDH), le Centre régionale d’investissement de l’Oriental (1,3 MDH) et la société «MMSS» porteuse du projet (8 MDH), en plus de la contribution de la société Al Omrane.

Par ailleurs, il a été procédé à la signature d’un protocole de paix sociale relatif à cette unité, et ce entre la préfecture de la province de Jerada, la direction régionale du ministère de l’Insertion économique, des petites entreprises, de l’emploi et des compétences (secteur de l’Emploi), la société employeur «MMSS» et les représentants des organisations syndicale au niveau de la province.

La signature de cet accord consacre la volonté de l’ensemble des intervenants, dont les autorités publiques, les partenaires sociaux et les investisseurs privés, de mettre en place un climat encourageant pour l’investissement et attractif pour l’installation de projets dans cette province.

Il s’agit de garantir les droits des travailleuses de cette unité et ceux de l’employeur, conformément aux dispositions du Code du travail, créer un climat propice aux affaires entre toutes les parties, ce qui encourage l’arrivée d’autres investissements au profit de la province de Jerada.

Dans une déclaration à la presse, M. Dardouri a souligné l’importance de cette unité d’industrie alimentaire au bénéfice notamment des jeunes et des catégories nécessiteuses à Jerada et dans ses environs, mettant l’accent sur la contribution de l’INDH à ce projet, aux côtés d’autres partenaires publics et privés.

Ce projet permet de créer des centaines d’opportunités d’emploi dans une zone qui a grand besoin de ce genre d’initiatives, a-t-il relevé, notant que cette réalisation traduit la philosophie et l’esprit de l’INDH, en particulier sa 3ème phase, destinée en premier lieu aux jeunes et aux catégories précaires.

De son côté, M. Bioui a indiqué que cette nouvelle unité industrielle s’inscrit dans le cadre du programme de développement de la ville de Jerada, auquel le CRO participe en tant que partenaire essentiel, ajoutant que les projets déjà lancés en vertu de ce programme commencent à voir le jour, dont cette unité industrielle, ainsi que le complexe socio-sportif, qui figure parmi les plus belles infrastructures sportives de la ville.

Il a également mis la lumière sur la contribution du CRO, aux côtés d’autres partenaires, à ce grand projet industriel, qui contribuera à la création d’un nombre important de postes d’emploi au profit des habitants.

De même, et dans le cadre de la série de projets de développement que connaît la province, la délégation officielle a procédé à l’inauguration du complexe socio-sportif de proximité, réalisé pour une enveloppe de 7,2 MDH financée par le CRO.

Ce complexe, qui contribuera au renforcement de l’infrastructure sportive à Jerada, comporte, entre autres, trois terrains de football, une aire de jeu pour enfants, une salle couverte et une cafétéria.

