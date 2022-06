Grâce à une vision globale, le Maroc s’est hissé en puissance de progrès en Afrique (Carteron)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc, qui se démarque par sa vision globale incontestable, a réussi, au fil des dernières décennies, à se hisser en ‘’puissance de progrès’’ sur le continent africain, a affirmé, jeudi à Bruxelles, Jean-Paul Carteron, président-fondateur du Forum de Crans Montana.

‘’Grâce à sa vision politique, son action gouvernementale et ses investissements considérables, le Maroc a réussi à se hisser en puissance de progrès, tout en maintenant ses traditions fondamentales’’, a déclaré M. Carteron, en ouverture de la 33ème session extraordinaire du Crans Montana Forum Africa, placée autour de la thématique ”le monde à l’heure de la souveraineté économique de l’Afrique’’.

Selon lui, le Royaume a ‘’montré qu’un miracle est possible dans chaque état africain’’.

‘’Le Maroc, qui n’a pas de pétrole et qui ne fait pas partie des pays les plus riches en Afrique, a pu exploiter ses atouts et s’est développé d’une manière extraordinaire’’, a-t-il soutenu, relevant que le Royaume est ‘’un exemple de vision dynastique et de continuité dans l’approche de développement et du partage’’.

Et de poursuivre que le Royaume ‘’n’a pas de visées expansionnistes sur les plans intellectuel et politique, si ce n’est de partager avec les pays africains les bienfaits du développement, qui est dû à une volonté, à une vision et à un engagement politique très fort’’.

Pour M. Carteron, le Maroc est ‘’le partenaire de l’intégration mondiale du continent africain’’, outre son rôle ‘’essentiel’’ dans la sécurité sur le continent, non seulement au niveau régional mais aussi global.

Trois jours durant, cette session extraordinaire du forum débattra de la construction d’un nouveau partenariat Afrique-Europe, des défis sécuritaires, du renforcement des systèmes de santé publique, du financement de l’investissement public et de la place de la femme africaine dans la lutte pour la sécurité alimentaire.

Créé en 1986, le Forum de Crans Montana est une organisation internationale non gouvernementale suisse, à vocation mondiale. En 1998, avec le soutien du Conseil Fédéral suisse, le Forum s’est engagé dans une action ‘’permanente’’ en faveur du développement et de l’intégration mondiale de l’Afrique, réunissant à chaque fois des dirigeants des mondes politique et économique.

LR/MAP