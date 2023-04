France | Des milliers de manifestants dans la rue après la décision du Conseil constitutionnel

Partager Facebook

Des milliers de personnes ont battu le pavé, vendredi, dans plusieurs villes françaises après l’annonce de la validation par le Conseil constitutionnel de l’essentiel de l’impopulaire réforme des retraites.

A Paris, des centaines de personnes étaient déjà rassemblées avant la décision du Conseil. Une fois annoncée vers 18h00 (UTC+2), le rassemblement s’est encore massifié et ils sont désormais plusieurs milliers partant dans les rues de la capitale en cortèges spontanés émaillés d’incidents.

Du côté de Lyon, le rassemblement convoqué par l’intersyndicale locale s’est transformé, juste après la décision des « Sages », en manifestation sauvage. Les forces de l’ordre ont réprimé la mobilisation à coup de gaz lacrymogènes.

A Marseille, où des blocages de la circulation ont déjà été lancés dans l’après-midi, plusieurs centaines de personnes ont également battu le pavé pour exprimer leur opposition à la réforme des retraites, qui prévoit notamment le recul de 2 ans l’âge de départ à la retraite.

D’autres manifestations inopinées ont lieu dans plusieurs autres villes de l’Hexagone, notamment à Rennes, Nantes, Strasbourg, Toulouse, ou encore à Lille, alors que l’intersyndicale n’avait pas appelé à la mobilisation à l’échelle nationale ce vendredi et ne prévoit une prochaine mobilisation que le 1er mai.

Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi, l’essentiel de la très controversée réforme des retraites et censuré six dispositions de cette réforme. Parmi elles, l’index senior visant à favoriser l’emploi des travailleurs les plus âgés et le contrat de travail senior.

Dans une autre décision, les « Sages » ont bloqué le projet de référendum d’initiative partagée (RIP) demandé par l’opposition de gauche, qui espérait un feu vert pour débuter la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d’une consultation des Français destinée à contrecarrer le projet de l’Exécutif.

Suite à la décision du Conseil, la réforme va être promulguée par le président de la république d’ici la fin du weekend, selon la presse locale.

Avant le verdict des constitutionnalistes, le président de la république avait invité les syndicats à le rencontrer mardi, dans l’optique de restaurer le dialogue.

Les syndicats, fortement opposés à ce projet, mesure phare du programme électoral d’Emmanuel Macron, ont organisé 12 journées nationales de grèves et de mobilisations depuis le 19 janvier, dans le but de faire pression sur le gouvernement et le contraindre à retirer sa réforme.

LR/MAP