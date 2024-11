Fête de l’indépendance | La DGSN célèbre l’excellence académique, sportive et artistique de ses enfants

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion de la commémoration du 69ème anniversaire de la Fête de l’indépendance, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a présidé, lundi au théâtre Mohammed V à Rabat, la cérémonie d’excellence annuelle, organisée à l’initiative de la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale.

Cette cérémonie a été marquée par la participation des diverses composantes de la famille de la Sûreté Nationale, dont des directeurs, des cadres des services centraux et déconcentrés à la DGSN et à la DGST et des fonctionnaires actifs et retraités, ainsi que des enfants et orphelins des fonctionnaires et de leurs ayants droits, affiliés à la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale, indique un communiqué de la DGSN.

Attribution de bourses aux enfants et orphelins de la famille de la sûreté nationale pour récompenser l’excellence scolaire et encourager la poursuite des études universitaires

La cérémonie d’excellence de cette année a constitué une nouvelle occasion pour soutenir l’action sociale au sein du service public de la police en rendant hommage aux enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale ayant réalisé des exploits scolaires remarquables et obtenu les meilleures moyennes au baccalauréat au titre de la précédente année scolaire. Ils ont reçu des bourses et des récompenses financières destinées à les encourager à poursuivre leurs études supérieures.

Il s’agit notamment de bourses universitaires de 50.000 DH, réparties sur cinq tranches annuelles de 10.000 DH chacune, couvrant les cinq années d’enseignement supérieur. Ces bourses constituent un soutien financier fourni par la DGSN pour encourager les enfants de ses fonctionnaires à poursuivre leur parcours académique supérieur.

Au total, 12 étudiants issus de la famille de la Sûreté nationale ont bénéficié de cette bourse universitaire, parmi ceux ayant obtenu les meilleures moyennes et intégré des établissements universitaires.

Un deuxième volet comprend des aides exceptionnelles d’un montant allant de 4.000 à 5.000 DH, qui ont été remises directement à 109 élèves, enfants et orphelins des fonctionnaires de la famille de sûreté nationale ayant décroché les meilleures notes durant l’année scolaire précédente.

Cette cérémonie d’excellence s’est déroulée en présence des parents des élèves récompensés afin de les encourager à continuer à exceller dans leur parcours scolaire et à poursuivre leurs études supérieures dans diverses spécialités et filières.

La Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale a adopté une procédure rigoureuse dans la sélection des bénéficiaires de ces bourses, en se basant principalement sur les moyennes obtenues dans toutes les matières fondamentales. Ainsi, quatre élèves ont été sélectionnés dans chacune de ces trois filières : scientifique, technique et littéraire.

La Fondation prévoit en outre d’augmenter le montant et le nombre des bénéficiaires de ces bourses et récompenses pour la prochaine année scolaire, conformément aux directives du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire.

Signature de partenariats avec des institutions académiques et universitaires pour ouvrir de nouvelles perspectives aux enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale

Outre les bourses d’excellence mises en place depuis 2021, la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale a lancé cette année un nouveau programme social, qui consiste en la conclusion de partenariats et des accords avec de nombreuses institutions académiques et universitaires afin de faciliter l’accès des enfants et orphelins des fonctionnaires de la police à ces établissements.

La Fondation s’est ainsi ouverte sur plusieurs institutions académiques supérieures, notamment des instituts universitaires privés, avec lesquels des accords de partenariat ont été signés, et qui prévoient, dans certains cas, l’octroi de bourses complètes aux orphelins de la Sûreté nationale, ou des incitations financières sous forme de réductions des frais de scolarité pouvant atteindre 50 %.

Ces initiatives éducatives et incitatives, lancées et supervisées par la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale sur instructions du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, s’inscrivent dans le cadre de programmes sociaux ambitieux visant à diversifier les services sociaux et éducatifs fournis aux fonctionnaires de police actifs et retraités, ainsi qu’à leurs familles. Ces programmes visent à accompagner socialement et pédagogiquement les enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale brillants sur le plan scolaire et inscrits dans différents cycles de l’enseignement supérieur.

La cérémonie d’excellence 2024 : un hommage aux fonctionnaires de la police dans les domaines sportif, artistique et culturel

La cérémonie d’excellence de cette année a également été l’occasion de rendre hommage à des fonctionnaires de la police ayant remporté diverses compétitions artistiques et sportives, organisées par la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale au cours de l’année, et qui s’inscrivent dans le cadre du soutien à l’action sociale et de la promotion de la culture de la créativité parmi les membres de la famille de la Sûreté nationale.

Des récompenses financières ont été remises à trois fonctionnaires ayant remporté le concours de peinture avec la participation de 47 fonctionnaires, présentant au total 87 œuvres, qui ont été évaluées par des experts et des spécialistes du ministère de la Culture.

Par ailleurs, trente peintures réalisées par des fonctionnaires de police, sélectionnées par le jury du concours, seront exposées dans des galeries ouvertes au public afin de mettre en lumière le côté artistique de la famille de la Sûreté nationale.

Dans le domaine sportif, les équipes ayant remporté les trois premières places du championnat national de futsal, organisé par l’Union sportive marocaine de la police, ont également été honorées. Ces équipes représentent respectivement la préfecture de police de Settat (1ère place), la sûreté régionale de Dakhla (2ème place) et la préfecture de police d’Oujda (3ème place). Des prix ont également été remis aux lauréats du prix du meilleur buteur et du fair-play.

Parallèlement à ces initiatives sociales, la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale œuvre actuellement à l’élaboration d’un registre des exploits de la famille de la Sûreté nationale dans les domaines artistique, culturel et sportif, qui servira à valoriser les talents des fonctionnaires de la police dans le cadre de futures compétitions et manifestations sportives, artistiques et culturelles.

LR/MAP