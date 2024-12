Entrepreneuriat Féminin | L’AFEM dévoile sa nouvelle feuille de route stratégique 2025-2026

Partager Facebook

L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) a révélé, mardi, sa nouvelle feuille de route stratégique pour la période 2025-2026, sous le thème “She Impulse : Créateur de valeurs”.

Ce programme ambitieux, dont le lancement officiel est prévu le 13 décembre 2024 à Casablanca, incarne une vision audacieuse pour renforcer le rôle des femmes entrepreneures dans la création de valeur économique et sociale au Maroc, indique l’Association dans un communiqué.

Cet événement réunira un large éventail d’acteurs, notamment des partenaires publics et privés, des décideurs politiques et des entrepreneures de tout le pays. Parmi les principaux soutiens figurent le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Région Casablanca-Settat, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), TamwilCom, CIH Bank, ainsi que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Ces collaborations stratégiques témoignent d’un engagement commun à promouvoir l’autonomisation économique des femmes.

“Ces partenariats traduisent une volonté nationale et internationale de soutenir l’entrepreneuriat féminin, en parfaite harmonie avec les priorités du Nouveau Modèle de Développement (NMD) et les Objectifs de Développement Durable (ODD)”, a souligné la présidente de l’AFEM, Leïla Doukali, citée dans le communiqué.

Le programme “She Impulse” repose sur trois axes complémentaires, à savoir “She Learn” (plateforme d’apprentissage en ligne intégrant l’intelligence artificielle), “She Start” (dispositif d’accompagnement pour les porteuses de projets innovants) et “She Industriel” qui est dédié à l’intégration des femmes dans le secteur industriel. Ces initiatives structurantes offrent des solutions adaptées aux différents besoins des entrepreneures marocaines, en s’appuyant sur les réalités et défis identifiés sur le terrain.

Le premier axe, “She Learn”, développé avec l’appui de la BERD, propose une plateforme numérique révolutionnaire combinant des contenus pédagogiques en gestion, marketing digital et nouvelles technologies, avec un accompagnement personnalisé assuré par des agents d’intelligence artificielle. Ce programme vise à offrir aux femmes entrepreneures une flexibilité d’apprentissage tout en leur permettant de développer des compétences clés pour la réussite de leurs projets.

Pour ce qui est de l’axe “She Start”, qui est en partenariat avec la Région Casablanca-Settat et l’incubateur Bidaya, il s’adresse aux porteuses de projets de startups. Il offre un accompagnement intensif à travers des formations spécialisées, un accès à des mentors et des investisseurs, et des outils technologiques pour guider les entrepreneures à chaque étape de leurs projets. Ce programme cible notamment la création d’entreprises à fort potentiel de croissance et l’accélération de l’innovation dans la région.

L’axe “She Industriel”, élaboré en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, vise à intégrer les femmes dans le secteur industriel. Il combine formations techniques, facilitation de l’accès au financement, et mise en réseau pour soutenir la création de projets industriels innovants et durables. L’ambition est de positionner les femmes comme des actrices majeures de l’industrialisation marocaine tout en leur ouvrant l’accès aux marchés nationaux et internationaux.

Pour Mme Doukali, cette feuille de route dépasse la résolution de problématiques individuelles. “She Impulse propose une transformation structurelle de l’écosystème entrepreneurial marocain, en favorisant l’excellence, l’innovation et l’inclusion des femmes dans les secteurs stratégiques de l’économie”, a-t-elle fait savoir.

À travers ces initiatives, l’AFEM aspire à toucher des milliers de femmes dans tout le Royaume, avec des retombées significatives en termes de création d’emplois, de développement de projets pérennes et de valorisation économique. Par exemple, “She Industriel” prévoit de financer 180 projets industriels.

De son côté, “She Learn” ambitionne d’accompagner plusieurs centaines de femmes grâce à des parcours de formation adaptés et modulaires.

Le programme s’appuie également sur une intégration stratégique des technologies numériques, notamment l’intelligence artificielle, pour moderniser l’accès aux ressources et renforcer la compétitivité des entrepreneures marocaines à l’échelle internationale. Cette approche innovante vise à rendre les femmes entrepreneures mieux armées pour relever les défis d’un marché globalisé.

LR/MAP