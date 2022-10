Crédit Agricole du Maroc | Le RNPG en baisse à fin juin

Partager Facebook

Le résultat net part du groupe (RNPG) du Crédit Agricole du Maroc (CAM) s’est situé à 91 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2022, en baisse de 65% comparativement à la même période de l’année précédente.

Pour sa part, le Résultat Net Consolidé s’est établi à 79 MDH à fin juin 2022, affichant ainsi une baisse de 68% par rapport au même semestre de l’année dernière, relève le groupe bancaire dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Cette baisse est essentiellement liée au traitement de consolidation des frais de l’OPCI Etat “Avenir Patrimoine Sécurité” et à l’augmentation du coût du risque suite au maintien de la provision spéciale “Forward Looking”, constatée en raison de la sécheresse et d’un contexte incertain, fait savoir la même source.

“Hors impact des frais de l’OPCI et du ‘Forward Looking’ lié à la sécheresse, le Résultat Net Consolidé et le Résultat Net Part du Groupe s’élèvent respectivement à 216 MDH et 228 MDH, soit une variation respective de -12% par rapport au premier semestre 2021”, relève la même source.

Par ailleurs, à fin juin 2022 et au niveau des comptes sociaux, le Résultat Net s’est établi à 233 MDH, soit une hausse de 3% par rapport au 30 juin 2021, ce qui témoigne de “la résilience de la banque malgré la conjoncture difficile”, ajoute le communiqué.

