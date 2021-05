Couvre-feu- cafés, restos… | Les Marocains poussent un ouf de soulagement !

Partager Facebook

Le Maroc a décidé d’alléger certaines mesures restrictives prises depuis mars 2020, pour freiner la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Ainsi et à compter du 21 mai 2021, le couvre-feu démarre à 23 heures et non plus à 20 heures, pour se terminer à 4h30 au lieu de 6h00 du matin. Les commerces, cafés et restaurants, sont également autorisés à rester ouverts jusqu’à 23 heures.

Toutes les autres restrictions précédemment approuvées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (interdiction des fêtes, rassemblements, manifestations, funérailles, outre la fermeture des salles de cinéma), restent inchangées jusqu’à nouvel ordre.

“Les mesures prises par le gouvernement sont conformes aux recommandations du Comité scientifique et technique, en tenant compte des résumés quotidiens de la situation épidémiologique dans le Royaume, en particulier du recul enregistré dans le nombre d’infections au coronavirus”, a indiqué le Chef de gouvernement, Saâdeddine El Othmani, sur son compte Facebook.

LR