Chambre des représentants | Nadia Fettah met en avant les dimensions essentielles du PLF 2025

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2025 repose sur des dimensions proactive, sociale, territoriale et macroéconomique, a indiqué, jeudi à la Chambre des représentants, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

En réponse aux observations des députés lors d’une séance plénière consacrée à l’examen et au vote de la première partie du PLF, Mme Fettah a fait savoir que le gouvernement a mis en place des mesures concrètes et proactives pour atténuer les répercussions des crises sur les citoyens, ce qui a permis de réduire l’inflation à 1,1%.

S’agissant de la dimension sociale, la ministre a fait état de la poursuite de la mise en œuvre effective du chantier de la protection sociale, affirmant que la couverture médicale profite désormais à un grand nombre de Marocains.

Mme Fettah est également revenue sur le dialogue social, ainsi que sur la réduction de l’impôt sur le revenu (IR) qui coûtera plus de 5 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires et bénéficiera à plus de 80% des salariés du secteur privé.

En ce qui concerne la dimension territoriale, la ministre a salué l’augmentation de la part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allouée aux collectivités territoriales, qui passe de 40 MMDH à 51 MMDH en 2025, une première depuis 1986.

Par ailleurs, Mme Fettah a mis l’accent sur la dimension macroéconomique qui est considérée comme l’une des principales composantes du renforcement du cadre économique, précisant que le gouvernement continue de réduire graduellement le déficit budgétaire à 4% du PIB en 2024, à 3,5% en 2025, avant de le ramener à 3% en 2026, tout en diminuant la dette publique à 69% l’année prochaine.

A la lumière de ces données, a soutenu la ministre, l’Exécutif a réussi “par excellence” à relever cinq défis majeurs pour consolider l’État social. Le premier défi concerne la poursuite de la mise en œuvre du chantier de la protection sociale, a fait savoir Mme Fettah, estimant que “le gouvernement a fait preuve de courage politique, ainsi que de réalisme et d’audace, pour apporter une aide sociale à 4 millions de familles”.

Le deuxième défi, a-t-elle poursuivi, porte sur le programme d’aide directe au logement, précisant que jusqu’au début du mois de novembre 2024, plus de 113.000 demandes avaient été déposées dans ce cadre, dont 26% émanant de Marocains résidant à l’étranger et 37% de jeunes de moins de 35 ans.

Pour ce qui est du troisième défi, qui concerne le dialogue social, la ministre a rappelé que dans le cadre de la consolidation de la paix sociale, le gouvernement allouera en 2025 un budget de 20 MMDH pour la mise en œuvre des résultats du dialogue social, ce qui permettra de renforcer le pouvoir d’achat d’une large partie des citoyens.

Le quatrième défi consiste à poursuivre le soutien du pouvoir d’achat des citoyens. A cet effet, Mme Fettah a cité, à titre d’exemple, le soutien aux prix de l’électricité, faisant remarquer que, pour chaque facture de 100 dirhams, le gouvernement contribue à hauteur de 75 dirhams en tant qu’aide additionnelle.

Quant au cinquième défi, il concerne la poursuite des efforts du gouvernement pour réformer la Santé et l’Éducation, en vue de renforcer le rôle de l’État social.

Par ailleurs, Mme Fettah a rappelé la forte symbolique historique liée à l’élaboration du PLF 2025, “coïncidant avec le 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres”.

Elle a souligné, à cet égard, que Sa Majesté le Roi “a mené au cours de ce quart de siècle une révolution tranquille” qui a permis au Maroc de devenir un acteur stratégique et un modèle de référence aux niveaux continental et international.

LR/MAP