CAN 2025 | Le Maroc dans le groupe A aux côtés du Mali, de la Zambie et des Comores

La sélection marocaine de football a hérité du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), aux côtés du Mali, de la Zambie et des Comores, à l’issue du tirage au sort effectué, lundi soir, au Théâtre Mohammed V de Rabat.

Le match d’ouverture de la 35-ème édition de cette prestigieuse compétition opposera les Lions de l’Atlas aux “Cœlacanthe” des Comores le 21 décembre.

La cérémonie du tirage au sort de la CAN (Maroc-2025) a été marquée par la présence, notamment, du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du Secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, ainsi que d’autres personnalités éminentes.

S’exprimant à cette occasion, Patrice Motsepe a souligné que la CAN-2025 au Maroc “sera la plus réussie et la plus passionnante dans l’histoire du tournoi”.

De son côté, Fouzi Lekjaa a indiqué que “le Royaume a veillé à assurer les moyens nécessaires au succès de cette Coupe d’Afrique, que ce soit en termes d’infrastructures, de stades, de terrains d’entraînement et des autres aspects logistiques liés à cette compétition”.

Par ailleurs, le tirage au sort a mis la Côte d’Ivoire, tenante du titre, dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique, tandis que le groupe B est composé de l’Egypte, de l’Afrique du Sud, de l’Angola et du Zimbabwe.

Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Ouganda et la Tanzanie, alors que le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana s’affronteront dans le groupe D. L’Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan ont été versés dans le groupe E.

La cérémonie du tirage au sort a été marquée par des prestations musicales interprétées par les artistes RedOne, Hatim Ammor, Nouamane Lahlou et Maître Gims.

Parmi les moments forts de cette cérémonie, l’entrée en scène d’Ahmed Makrouh “Baba”, auteur du but qui a offert au Maroc le titre de la CAN-1976. Apportant le trophée de la CAN-2025, il a émis le souhait de voir la Coupe rester au pays.

Des capsules vidéos ont été également projetées mettant en exergue l’histoire du Maroc et la passion des Marocains pour le ballon rond, ainsi que les efforts déployés par le Royaume afin d’assurer le succès de cette édition.

Voici, par ailleurs, la composition des groupes:

Groupe A

Maroc, Mali, Zambie et Comores.

Groupe B

Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe.

Groupe C

Nigeria, Tunisie, Ouganda et Tanzanie.

Groupe D

Sénégal, RD Congo, Bénin et Botswana.

Groupe E

Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan.

Groupe F

Côte d’Ivoire (tenante du titre), Cameroun, Gabon et Mozambique.

