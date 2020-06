Taounate | Plus de 5.900 candidats aux épreuves du bac

Un total de 5.969 candidats, dont 2.508 filles, se présenteront aux examens du baccalauréat au titre de la session de juillet 2020 au niveau de la province de Taounate.

Cet effectif se répartit entre 3.843 candidats scolarisés et 2.126 candidats libres, selon des données statistiques de la direction provinciale de l’éducation nationale.

La répartition par branche fait ressortir qu’un total de 2.548 élèves sont candidats dans des filières scientifiques et techniques et 3.421 autres dans les filières littéraires et des sciences humaines, précise la même source.

Trente-deux centres d’examen et huit centres de correction ont été ainsi aménagés pour le déroulement de cette échéance au niveau de la province de Taounate avec quelque 2.724 intervenants, dont 2.069 enseignants contrôleurs.

La direction provinciale de l’éducation nationale a aussi mobilisé plus de 525 enseignants chargés de la correction des examens, avec la mise en place de 40 comités en la matière.

Selon le directeur provincial de l’éducation nationale à Taounate, Mohamed Lghoury, toutes les dispositions ont été prises pour réussir les épreuves du baccalauréat, qui se déroulent cette année dans le contexte particulier du Covid-19.

En raison du caractère exceptionnel et particulier de la pandémie, la direction provinciale a pris toutes les mesures préventives, sanitaires et organisationnelles, notamment la limitation du nombre d’élèves par classe à dix et le rapprochement des centres des examens pour tenir dans les meilleures conditions les examens du baccalauréat, a-t-il souligné.

