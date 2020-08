COVID-19/ Vaccins | Un institut indien compte produire plus de 100 millions de doses

Partager Facebook

Le Serum Institute of India (SII), a annoncé vendredi avoir conclu un partenariat avec l’Alliance mondiale des vaccins (GAVI) et la Fondation Bill & Melinda Gates pour accélérer la fabrication et la livraison d’environ 100 millions de doses de vaccins Covid-19 pour l’Inde ainsi que pour d’autres pays à revenu faible et moyen.

“La collaboration fournira un capital initial à SII pour l’aider à augmenter sa capacité de fabrication afin que, une fois un vaccin ou des vaccins obtiennent l’approbation de l’OMS, des doses peuvent être produites à grande échelle pour distribution en Inde et dans les pays à revenu faible et intermédiaire dès le premier semestre 2021 “, a déclaré le SII dans un communiqué.

La Fondation Bill & Melinda Gates, via son Fond d’investissement stratégique, fournira un financement à risque de 150 millions USD à GAVI, qui sera utilisé pour soutenir le SII pour fabriquer les vaccins potentiels et pour l’achat des vaccins pour les pays à revenu faible et intermédiaire, ajoute le communiqué.

“Les vaccins seraient alors vendus à un prix maximal de 3 dollars par dose dans quelque 92 pays”, a pour sa part précisé l’Alliance GAVI, un organisme international réunissant des acteurs publics et privés pour assurer un égal accès aux vaccins partout.

“Trop souvent, les pays les plus vulnérables se retrouvent en queue de peloton pour les nouveaux traitements, les nouveaux diagnostics et les nouveaux vaccins”, a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi dans communiqué.

Créée en 2001, GAVI, l’Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunisation, est une organisation internationale basée à Genève prenant la forme d’un partenariat des secteurs public et privé sur les questions d’immunisation qui a pour but de promouvoir notamment les possibilités d’accès des enfants à la vaccination dans les pays en voie de développement.

