Bourita | La préservation de la marocanité des MRE, une priorité pour le Ministère des AE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, mardi, que son département a pris une série de mesures visant à préserver l’identité marocaine des MRE et à renforcer les liens culturels qui les unissent à leur mère-patrie.

Dans sa réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, lue en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, le ministre a souligné que la stratégie du ministère par rapport à la question de la préservation du lien des membres de la diaspora avec l’identité marocaine repose sur un ensemble de mécanismes, dont le premier consiste à orienter les efforts vers les pays d’accueil, et ce, en continuant à renforcer l’expérience des centres culturels marocains, à l’instar de ceux du Canada, des Pays-Bas et de France.

Il a relevé, dans ce sens, que 55 manifestations culturelles ont été organisées, bénéficiant à environ 150.000 Marocains résidant au Canada, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du centre culturel “Maison du Maroc” à Montréal, outre la mise en œuvre d’un ensemble de programmes visant à préserver l’identité marocaine dans les différentes régions, tels que la Maison des cultures maroco-flamandes à Bruxelles “Darna” et la Fondation des Trois Cultures à Séville.

Quant au deuxième volet du travail du ministère, il est lié à l’aspect éducatif, et ce, en accordant une grande importance à l’enseignement de la langue et de la culture marocaines, à travers la mise en œuvre d’un programme spécial d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine, sous la supervision de la Fondation Hassan II pour les MRE, a ajouté M. Bourita, indiquant que près de 70.000 élèves marocains au sein des établissements scolaires étrangers y ont bénéficié.

Il a souligné que le ministère contribue, conformément à la Haute sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure en permanence les Marocains résidant à l’étranger, à l’effort déployé par le ministère des Habous et des affaires islamiques dans le domaine de l’encadrement religieux qui a pour objet de préserver les membres de la diaspora contre tout discours déviant.

M. Bourita a également rappelé que plusieurs forums culturels et universités d’été au profit des jeunes MRE ont été organisés du 22 juillet au 1er août 2023 à Rabat, faisant savoir que ces événements ont connu la participation de 300 étudiants, âgés entre 18 et 25 ans, représentant 31 pays d’accueil.

En outre, la Fondation Hassan II pour les MRE a aussi organisé des séjours culturels au profit des enfants MRE, a-t-il ajouté.

LR/MAP