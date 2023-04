Aïd Al Fitr 2023 | Les Vœux du Reporter

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’occasion de Aïd El Fitr, les équipes du Groupe « Le Reporter » présentent à Sa Majesté le Roi, leurs sincères et déférents vœux d’excellente santé, bonheur et pleine réussite dans la conduite sage et éclairée du pays.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder longue vie à notre Souverain, le protéger, l’assister et couronner de succès ce qu’il entreprend pour le développement, la prospérité et la défense du Maroc.

Puisse Dieu accorder également protection et bonheur à SAR le Prince Héritier Moulay Al Hassan, SAR la Princesse Lalla Khadija, SAR le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de la Famille Royale.

Dieu bénisse le Maroc, son Roi et son peuple, protège ce pays, perpétue sa stabilité et le comble de ses bienfaits.