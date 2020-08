ONEE | Un Comité de Veille National pour l’eau et l’électricité ! (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Abderrahim El Hafidi, PDG de l’ONEE

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), dirigé depuis 2018 par Abderrahim El Hafidi, a pris des mesures importantes pour garantir la continuité d’un service vital qui est celui de l’eau et de l’électricité, même en période de crise sanitaire due au nouveau Coronavirus (Covid-19).

Ingénieurs, cadres et techniciens de l’ONEE ont continué leur forte mobilisation pour satisfaire la demande d’approvisionnement en eau potable et en électricité et accélérer la réalisation des projets en cours. A cet égard, l’Office a procédé à la mise en service d’importants projets visant le renforcement de l’alimentation en eau potable dans plusieurs villes du Royaume.

Ces projets, s’inscrivent dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI pour renforcer et sécuriser l’accès à l’eau potable au niveau du Royaume et répondent aux objectifs du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020.2027. Dans le cadre du programme de développement des réseaux de transport d’électricité et d’électrification rural, l’ONEE a mis en place un Comité de Veille National (CVN).

Regroupant les partenaires de l’Office dans la production d’électricité, l’objectif du CVN créé par l’ONEE en concertation avec les responsables de le Branche électricité et ceux des unités de production d’eau potable au niveau de l’Office, consiste en la mise en œuvre d’une approche intégrée et participative pour assurer la continuité du service public d’alimentation en électricité et en eau potable, notamment en milieu rural. Toutes ces dispositions, parmi d’autres, ont permis à l’ONEE d’assurer la continuité de ses services 24h/24 et 7j/7, tant pour l’alimentation en énergie électrique que pour l’approvisionnement en eau potable et l’amélioration du service d’assainissement.

Enfin, il y a lieu de rappeler que l’ONEE a pris d’autres mesures visant à soutenir les ménages dont les revenus ont été sévèrement amoindris durant la période de confinement sanitaire. Pour cela, de nouvelles solutions ont été adoptées pour permettre d’assurer les interactions avec les clients à distance. Par ailleurs, l’ONEE a introduit son nouveau service «Auto-Relevé». En y souscrivant, les clients avaient la possibilité de communiquer eux-mêmes leur index de consommation d’électricité et d’eau potable. Fidèle à son ADN, l’ONEE ne ménagé aucun effort pour garantir des services de grande qualité en toutes circonstances.

LR