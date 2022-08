Accueil du chef des séparatistes à Tunis | Le RNI dénonce la “démarche immature et hostile” du président tunisien

Partager Facebook

Le Rassemblement national des Indépendants (RNI) a vigoureusement condamné la “démarche immature et hostile” du président tunisien Kaïs Saïed après avoir accueilli, à Tunis, le chef de l’entité fantomatique.

“Cet acte hostile inédit, à l’égard de notre pays et son intégrité territoriale, confirme concrètement la série d’impasses dans laquelle Kaïs Saïed a malheureusement entraîné la Tunisie sœur en prenant des décisions unilatérales et hostiles aux pays amis, lesquelles ne profitent en rien au peuple tunisien», a affirmé le RNI dans un communiqué.

Le parti souligne que “par cette démarche hâtive et immature, le régime tunisien s’aligne désormais aux côtés des ennemis du Royaume et des partisans des thèses séparatistes, une situation qui aggraverait sérieusement les divergences et affecterait la région dont les peuples aspirent à la stabilité et à la consolidation de la démocratie”.

L’attitude de Kaïs Saïed “ne peut que confirmer la série persistante de comportements hostiles aux intérêts supérieurs du Royaume et de transgressions de tous les us et coutumes de fraternité et de bon voisinage”, ajoute le communiqué.

A cet égard, le RNI condamne fermement “cet acte unilatéral d’hostilité qui a malheureusement heurté toutes les composantes de la nation marocaine, de même qu’il affecte le projet du Grand Maghreb.

Il rappelle dans ce contexte la profondeur des liens fraternels entre les deux peuples frères, fiers de leurs liens historiques et conscients de leur destin commun.

