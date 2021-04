Tanger | Engagement et fermeté de la police au service de la société

Partager Facebook

Les éléments de police de Tanger, déployés dans les principales rues et places de la ville, veillent avec engagement et fermeté à mettre en œuvre la décision prise par le gouvernement, portant sur l’interdiction des déplacements nocturnes à partir de 20h.

Au delà de cette mission, les services de police de Tanger, à l’instar des autres villes du Royaume, sont mobilisés de jour comme de nuit au service de la société, à travers les prestations de services administratifs rendus aux citoyens et le maintien de l’ordre, en particulier en matière d’organisation de la circulation et la facilitation du trafic dans les rues bondées avant la rupture du jeûne.

Le maintien de l’ordre est une mission continue 24 heures sur 24, et les services de sûreté de Tanger s’acquittent pleinement de cette tâche. En outre, la police est également considérée comme un acteur essentiel dans la préservation de la santé publique, en veillant strictement à la bonne application des dispositions légales visant à mettre en œuvre les différentes mesures préventives décrétées sur la base des recommandations émises par le Comité scientifique et technique, en vue de prémunir la population contre la propagation du nouveau coronavirus et de ses nouveaux variants.

Depuis le début de la pandémie du coronavirus en mars 2020, les “héros du devoir national à Tanger” se sont retrouvés au devant de la scène, aux côtés des autres services sanitaires, administratifs et de sécurité, en faisant preuve de bravoure, de courage et de détermination à préserver la vie et la santé des citoyens, un engagement qui n’a pas faibli au fil des mois ou avec l’avènement des célébrations à caractère religieux, comme le mois sacré de Ramadan.

Après l’appel à la prière du Maghrib, les éléments de police, mobilisés au niveau des barrages administratifs et judiciaires mis en place, poursuivent leur travail avec dévouement et sérieux, puisqu’il n’y a pas de contradiction entre devoir religieux et devoir professionnel, qui exige beaucoup de dévouement et d’abnégation au service de l’intérêt général.

En effet, les services de police de Tanger n’ont pas lésiné sur les moyens pour assurer un contrôle strict et veiller scrupuleusement au respect des mesures en vigueur, avec la flexibilité nécessaire pour les cas humanitaires urgents, et toute la fermeté requise pour faire face à toute violation du couvre-feu nocturne, à des rassemblements non autorisés, ou à l’insouciance de certains mineurs en violation des mesures préconisées par les autorités.

La préfecture de police de Tanger a ainsi établi une “carte de sécurité” pour couvrir tous les quartiers et rues de la ville, afin de veiller au respect du couvre-feu nocturne de 20h à 06h du matin, en mettant en place plusieurs barrages et en mobilisant des brigades mobiles.

Dans ce cadre, il a été procédé à la mise en place de plusieurs barrages administratifs et judiciaires et des points de contrôle, tout en déployant différentes brigades, afin de veiller au respect du couvre-feu nocturne, et de contrôler la régularité des déplacements des personnes se trouvant sur la voie publique au-delà de 20H00, en vérifiant si elles sont munies d’une autorisation exceptionnelle en bonne et due forme.

Au rond-point “Riyad Tétouan”, situé au centre ville de Tanger sur la place de la Ligue arabe, l’équipe de la chaîne d’information continue de la MAP (M24) a observé de près la mise en place d’un barrage pour contrôler les véhicules traversant ce rond-point vital.

Les services de police, épaulés par les éléments de la brigade des motards, veillent ainsi à vérifier si les conducteurs et leurs accompagnateurs, qui se trouvent sur la voie publique au-delà de 20H00, disposent d’une autorisation exceptionnelle, ou bien il s’agit d’un cas humanitaire et social urgent nécessitant ce déplacement.

Au niveau du rond-point Makka, sur la route menant aux quartiers Est de Tanger, quelques policiers de différents grades, portant des bavettes et respectant la distanciation physique, se montrent prêts à toutes les éventualités pour assurer le respect des mesures en vigueur.

La stratégie sécuritaire repose sur le renforcement de la présence policière sur le terrain et de la couverture sécuritaire, à travers la mobilisation et la généralisation d’unités policières fixes et mobiles à longueur de journée comme de nuit, ainsi que l’intensification des mécanismes de veille et de contrôle, via la mise en place de points de contrôle aux grands axes de la ville du Détroit, en vue de parvenir à la bonne mise en application des mesures décrétées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et celles relatives au couvre-feu nocturne, et de contrôler les entrées de la ville.

Dans ce sillage, les éléments de police mobilisés au niveau du barrage judiciaire dressé sur la route nationale n°1, à l’entrée sud de Tanger, exécutent leur mission de contrôle des voyageurs venus d’autres provinces ou des collectivités territoriales avoisinantes, ou encore les personnes travaillant dans les zones industrielles voisines.

Avec beaucoup de sérieux et de dévouement, les services de la préfecture de police de Tanger continuent de s’acquitter de leur devoir de préservation de l’ordre public et de la santé publique, à travers la stricte application de la décision prise par le gouvernement portant sur l’interdiction des déplacements nocturnes, sauf pour les cas exceptionnels, une mission réalisée avec flexibilité par ces héros du devoir national qui veillent à préserver la vie et la santé des citoyens.

LR/MAP