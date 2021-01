Sur Instructions royales, le Maroc est engagé à accompagner les parties libyennes jusqu’à résolution de la crise

Partager Facebook

Sur Instructions claires de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc est engagé, de façon permanente, à accompagner et soutenir les parties libyennes pour résoudre la crise actuelle qui a trop duré, a souligné, samedi à Bouznika, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Intervenant devant les membres des délégations du Haut Conseil d’Etat et de la Chambre des représentants libyens au terme du nouveau round du dialogue inter-libyen, M. Bourita a affirmé que l’engagement du Maroc procède des liens solides, sincères et humains unissant les deux peuples, ainsi que de sa conviction profonde que la stabilité d’une Libye forte de ses institutions est dans l’intérêt de la stabilité de l’Afrique du Nord et de la réalisation de l’intégration économique au Maghreb arabe.

L’engagement du Royaume dans les efforts visant à mettre un terme à la crise libyenne repose sur quatre déterminants: soutenir les Libyens et les accompagner sans les remplacer dans leurs décisions, et rester attacher à la légitimité institutionnelle en Libye et aux institutions légitimes issues de l’accord de Skhirat, a relevé le ministre.

Il s’agit aussi d’oeuvrer dans un cadre clair aux côtés de l’organisation des Nations Unies en tant que contributeur au dialogue inter-libyen et facilitatrice et de coordonner avec tous les acteurs régionaux et internationaux sans pour autant s’engager dans des ententes ou participer à des réunions sur la Libye sans la présence des Libyens, a-t-il poursuivi.

Contrairement aux voix pessimistes, le Maroc demeure optimiste quant à l’avenir de la Libye, a relevé M. Bourita, notant que cet optimisme s’appuie sur plusieurs éléments à savoir la confiance en la capacité des Libyens à surmonter les différences et l’avancée notable réalisée au fil des derniers mois par le dialogue politique tout en dépassant l’état du chaos et du non-dialogue.

Il a en outre estimé que la poursuite des réunions entre les protagonistes libyens représente à juste titre une source d’optimisme.

M. Bourita a par ailleurs fait observer que les accords convenus par les deux parties représentent un “élément positif” dans le processus politique, notant que le Maroc appuie le dialogue entre les Libyens sur le sujet qu’ils choisissent.

Le ministre a, de même, félicité les délégations de leur accord concernant les mesures finales au sujet des postes de souveraineté, tout en réitérant le soutien particulier de SM le Roi à toutes les étapes visant à mettre un terme à la crise libyenne, ainsi que la disposition continue du Maroc à accueillir toute réunion entre les parties libyennes.

Au terme de ce nouveau round, les délégations du Haut Conseil d’Etat et de la Chambre des représentants libyens se sont mises d’accord sur la formation et la nomination d’équipes de travail réduites pour prendre des mesures pratiques au sujet des occupants des postes de souveraineté.

Ces équipes veilleront notamment à l’élaboration des formulaires de candidature et inviteront les candidats à présenter leurs dossiers qui doivent répondre aux critères et conditions convenus, relève le communiqué, notant que ces équipes vont également s’assurer de la conformité des candidatures avec les critères et conditions mis en place comme elles recevront les formulaires de candidature et les curriculum vitae des candidats.

