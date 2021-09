Sahara Marocain | Publication d’un guide pratique sur les mécanismes consultatifs de plaidoyer civil dans les foras internationaux

Partager Facebook

Le ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des relations avec le Parlement vient de publier un guide pratique sur les mécanismes consultatifs parallèles de plaidoyer de la société civile en faveur de la question du Sahara marocain dans les foras et forums internationaux.

Ce guide pratique, qui prend l’Organisation des Nations-Unies, l’Union africaine et l’Union européenne comme exemple, vise à renforcer le plaidoyer civil en faveur de la marocanité du Sahara, en permettant aux acteurs non-gouvernementaux de s’approprier des mécanismes méthodiques et techniques relatifs au processus de plaidoyer au sein des instances consultatives des organisations onusiennes et internationales.

Cette nouvelle publication s’articule autour des principaux mécanismes consultatifs permettant aux acteurs non gouvernementaux de participer, en tant que force effective de proposition, à l’élaboration des décisions. Elle leur permet aussi de s’emparer des techniques de plaidoyer effectif et agissant et de s’approprier des outils conceptuels historique, juridique, des droits de l’Homme et de développement, de nature à les aider à maîtriser les arguments et les preuves et mieux l’utiliser pour contrer les thèses hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume.

S’exprimant à l’occasion de la présentation de ce guide, le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, Mostapha Ramid, a souligné que “le sujet du parachèvement de l’intégrité territoriale de notre pays a constitué l’un des défis majeurs du temps contemporain, étant donné que les Marocains, Roi et peuple, considèrent la récupération des provinces du sud, la première cause nationale, et ont déployé à cet effet d’énorme efforts, et se sont engagés dans plusieurs combats sur divers fronts”.

Pour agir efficacement et contrer les manœuvres et les agissements des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, qui ne cessent de se multiplier et de se renouveler, M. Ramid a mis l’accent sur l’importance de dépasser les méthodes traditionnelles afin de mettre à jour les mécanismes de plaidoyer en faveur de la cause nationale, et la mobilisation de tous pour mettre à nu les allégations des adversaires.

D’où l’idée de l’élaboration d’un guide de plaidoyer civil en faveur de la marocanité du Sahara en réponse à un besoin effectif et pressant pour contribuer au renforcement du rôle de la société civile dans la défense de la cause nationale, a-t-il ajouté.

Ce guide pratique, de 168 pages, s’articule autour de quatre grands axes portant sur le prélude historique et juridique de la question du Sahara marocain, les droits humains et développement, les approches institutionnelles pratiques de plaidoyer de la société civile au sein des institutions multilatérales, ainsi que les mécanismes de plaidoyer pour la marocanité du Sahara.

LR/MAP