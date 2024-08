Sahara | La position de la France conforte les efforts de paix et de stabilité dans la région (De la Vega)

Le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara vient conforter les efforts déployés en faveur de la paix et la stabilité dans la région, a souligné l’expert mexicain en relations internationales, Pedro Diaz de la Vega García.

Dans une déclaration à la MAP, M. De la Vega a indiqué que cette position reflète le caractère stratégique des relations entre Rabat et Paris, relevant que pour la France et l’Union européenne, le Royaume s’impose comme “partenaire essentiel” dans l’effort collectif visant à promouvoir la paix et le développement.

Il s’agit aussi d’une décision marquante dans l’histoire des relations entre les deux pays, a-t-il dit, ajoutant que le soutien de la France, membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, revêt une importance capitale consacrant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

L’expert en relations internationales a en outre indiqué que cette décision intervient au moment où la marocanité du Sahara et le plan d’autonomie présenté par le Royaume pour clore définitivement ce différend régional jouissent d’un soutien grandissant de la part de la communauté internationale.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Dans ce même message, le chef de l’Etat français assure Sa Majesté le Roi de “l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume” et que son pays “entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international”.

LR/MAP