Royaume-Uni | Hommage à l’association marocaine « Al Hassanya » pour son action sociale

L’association marocaine Al Hassanya, qui célèbre cette année son 40e anniversaire, a été saluée mercredi à Londres pour son engagement et son action en faveur des membres de la communauté marocaine, en particulier les personnes en situation de vulnérabilité.

La cérémonie, organisée à la mairie de Kensington et Chelsea, a réuni des acteurs associatifs, des diplomates, des parlementaires et des élus locaux, a été l’occasion de mettre en avant le rôle de cette organisation.

Depuis sa création, Al Hassanya s’est attelée à accompagner notamment les femmes issues de la communauté marocaine et arabophone dans leur intégration sociale et économique, tout en œuvrant à briser les cycles de vulnérabilité pour les générations futures.

Dans une allocution à cette occasion, Joe Powell, député parlementaire de la circonscription Kensington et Bayswater, a relevé qu’Al Hassaniya constitue un véritable porte-voix pour les personnes vulnérables, notamment les femmes et les personnes âgées. Une “lueur d’espoir” qui accomplit un travail “précieux et nécessaire”, a insisté M. Powell.

L’action menée par l’association pendant 40 ans est “une réussite phénoménale”, qui témoigne de la rigueur et de la persévérance notamment de la fondatrice de cette association, Souad Talsi, ajouté M. Powell.

Pour sa part, Will Lane, maire de Kensington & Chelsea, a rappelé qu’Al Hassanya est une association caritative, reconnue par de nombreuses distinctions. Il a mis en avant son action en matière de promotion de la cohésion sociale et d’accompagnement des femmes, notamment à travers son équipe exclusivement féminine, qui répond aux besoins en santé, éducation et bien-être des familles marocaines et arabophones.

De son côté, le Consul général du Maroc à Londres, Mouaad Ibriz, a salué l’ensemble des femmes qui s’appliquent à faire la réussite d’Al Hassaniya, soulignant que le travail acharné, la persévérance et la responsabilité collective ne sont pas des concepts étranges aux femmes marocaines. “Notre histoire témoigne de leur persévérance et de leur responsabilité sociale”, a-t-il souligné.

La ténacité de la fondatrice de l’association a permis à cette organisation d’obtenir le succès qu’elle aujourd’hui dans le paysage associatif londonien, générant un impact concret sur la vie de nombreuses femmes, a-t-il dit.

Enfin, Mme Talsi a dit avoir toujours eu à cœur l’intérêt de la communauté marocaine et des femmes en particulier, notant que c’est dans cette optique qu’Al Hassanya a vu le jour il y a 40 ans.

Célébrer un jalon aussi important est l’occasion de rendre hommage à l’ensemble des femmes impliquées qui, avec peu de moyens et beaucoup de passion, de compassion, de détermination et de résilience, ont réussi de grandes réalisations, a-t-elle indiqué.

Alors qu’elle s’apprête à passer le flambeau aux nouvelles générations, Mme Talsi a affirmé que “c’est cette force qui nous caractérise, nous, femmes marocaines, qui fait notre réussite où que nous soyons et quoi que nous fassions”.

