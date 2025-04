GDS | Ben Yahya s’entretient avec la secrétaire d’État allemande à la Coopération économique et au Développement

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahya, s’est entretenue avec la secrétaire d’État au ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, Bärbel Kofler, mercredi à Berlin en marge de la 3e édition du Sommet mondial sur le handicap (Global Disability Summit – GDS).

Les deux responsables ont examiné, à cette occasion, les moyens de renforcer les relations de coopération maroco-allemandes dans le domaine social.

A l’issue de cet entretien, Mme Kofler a salué des relations “excellentes et très denses” entre le Maroc et l’Allemagne, unis par un partenariat bilatéral “très intense” dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Elle a souligné, dans une déclaration à la MAP, la collaboration active entre les deux pays dans des secteurs clés, tels que la transition énergétique, le développement économique et la protection sociale. L’engagement commun en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes constitue également, selon elle, un pilier majeur de cette coopération.

Mme Kofler s’est dite optimiste quant à l’avenir du partenariat maroco-allemand, mettant en avant les liens d’amitié solides et la stabilité de cette collaboration, qui offrent un terrain propice pour davantage de projets communs.

Pour sa part, Mme Ben Yahya s’est félicitée de la qualité des relations entre les deux pays, rappelant que l’Allemagne accorde un intérêt particulier aux différentes actions menées par le Royaume ainsi qu’aux avancées réalisées sur les grandes questions sociales.

Elle a en outre souligné que la coopération entre les deux pays est ancienne et structurée, en particulier dans les domaines de l’égalité entre les sexes, de l’autonomisation économique des femmes, du soutien à la société civile et du développement de réseaux engagés dans ces causes.

La rencontre s’est déroulée en présence des membres de la délégation marocaine conduite par Mme Ben Yahya, notamment le secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, Abdeljebbar Rachidi, le wali chargé de la Coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, ainsi que de l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui.

La 3e édition du GDS, le plus grand rassemblement mondial consacré aux droits des personnes en situation de handicap, se tient les 2 et 3 avril 2025 dans la capitale fédérale allemande. L’événement s’est ouvert mercredi en présence de Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie, pays co-organisateur de cette édition aux côtés de l’Allemagne, représentée par le chancelier fédéral Olaf Scholz.

LR/MAP