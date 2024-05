Pékin | Ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États Arabes avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes s’est ouverte, jeudi à Pékin, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La séance d’ouverture du Forum a été marquée par la participation du Président chinois, Xi Jinping, qui a prononcé un discours à cette occasion. Ont été présents lors de cette séance les chefs d’État de certains pays arabes.

Cette conférence, qui marque le 20e anniversaire de la création du Forum, représente une étape importante dans la coopération bilatérale, les deux parties étant déterminées à hisser leurs relations de coopération à des niveaux plus élevés.

La réunion de Beijing sera sanctionnée par l’adoption de documents tels que la « Déclaration de Beijing » et le « Plan d’action du Forum pour 2024-2026 ». Ces documents visent à consolider davantage le consensus sino-arabe et planifier la prochaine phase de coopération.

A l’issue des travaux de la conférence, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, tiendra une conférence de presse conjointe avec Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue arabe.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le Forum sera l’occasion de mettre l’accent sur la mise en œuvre du consensus atteint par les dirigeants de la Chine et des pays arabes, l’élargissement de la coopération entre les deux parties dans divers domaines, tout en accélérant la construction d’une communauté de destin sino-arabe.

D’après des chiffres publiés par les médias officiels chinois, les échanges commerciaux entre la Chine et le monde arabe ont augmenté de 36,7 milliards de dollars en 2004, année de création du Forum sino-arabe, pour atteindre 398,1 milliards en 2023.

Cette croissance remarquable a consolidé la position de la Chine en tant que premier partenaire commercial incontesté du monde arabe depuis de nombreuses années.

La Chine a signé des accords de coopération dans le cadre de la Ceinture et de la Route avec les 22 pays arabes. Ce cadre a donné naissance à plus de 200 projets à grande échelle.

Par ailleurs, les échanges culturels ne cessent de se développer entre la Chine et les pays arabes, avec une coopération de plus en plus approfondie dans l’apprentissage et l’enseignement des langues, et la tenue de fréquents événements culturels bilatéraux.

LR/MAP