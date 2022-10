Participation des FAR au Salon du cheval | Détour sur l’une des sources de fierté de l’armée du Royaume

Partager Facebook

Sous le thème: « Cavalerie de l’Armée Marocaine: Épopée Séculaire », les Forces Armées Royales (FAR) signent une participation de haute facture dans le cadre du 13e Salon du cheval d’El Jadida, faisant ainsi la lumière sur l’une des sources de fierté de l’armée du royaume.

Cette exposition historique, réalisée par la Direction de l’histoire militaire, donne à voir un ensemble riche de plus de 200 objets, et agrémenté par des maquettes et des animations multimédias qui attirent petits et grands.

« C’est le fruit de recherches historiques et scientifiques laborieuses, et un travail de longue haleine, capitalisant sur les fonds documentaires et les travaux réalisés les vingts dernières années, couronnés par plusieurs publications et une myriade d’expositions nationales et internationales », a précisé M. Moqadem Hafid, conservateur du musée des armes de Fès, dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le thème de cette année revêt une grande importance à la fois historique et militaire.

Offrant l’occasion de plonger dans la glorieuse histoire de la cavalerie marocaine à travers des repères historiques où le cheval est cité comme symbole de la paix et de la grandeur du peuple marocain dont le destin se confond avec celui du Royaume Chérifien, le stand des FAR a connu une affluence remarquable depuis le coup d’envoi du Salon.

