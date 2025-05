Ould Errachid s’entretient avec le président de l’Assemblée nationale de la République du Tchad

Partager Facebook

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président de l’Assemblée nationale de la République du Tchad et président de l’Union parlementaire africaine, Ali Kolotou Tchaïmi.

A cette occasion, Ali Kolotou Tchaïmi a félicité M. Ould Errachid pour le succès du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, organisé par la Chambre des Conseillers les 28 et 29 avril, saluant la bonne organisation de cet évènement et la qualité des débats et des échanges fructueux entre les différentes parties participantes, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Selon la même source, les deux parties ont également abordé l’état des relations bilatérales, marquées par une coopération soutenue et portées par une volonté partagée de les renforcer à travers des initiatives concrètes couvrant l’ensemble des domaines d’intérêt commun.

Dans ce contexte, précise le communiqué, les deux responsables ont passé en revue les préparatifs menés au sein du Parlement marocain en vue d’abriter, les 21 et 22 mai, la 83e session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine.

LR/MAP