Maroc-USA | Le Conseil de Laâyoune-Sakia El Hamra ambitionne d’attirer plus d’investissements américains

A l’occasion de la réunion d’investissement Maroc-USA qui a eu lieu vendredi à New York, le Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra a fait part de ses ambitions d’attirer davantage d’investissements américains dans la région.

Dans un communiqué, le Conseil s’est félicité de l’organisation de cette rencontre incitative d’investissement qui s’inscrit dans le sillage du Forum d’affaires Maroc-USA tenu en mars dernier à Dakhla, saluant au passage le sens de responsabilité et d’engagement pour tirer profit des opportunités disponibles afin de renforcer les investissements américains dans les provinces du Sud du Royaume.

Le Conseil a également mis en avant les diverses opportunités d’investissement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, qui regorge de potentiels économiques et d’investissement stimulants, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la pêche, de l’agriculture, du tourisme, des services et des industries.

Mettant en relief la sécurité et la stabilité qui règnent dans l’espace territorial de la région, le Conseil a mis l’accent sur la mobilité sûre des personnes et des marchandises vers l’Afrique subsaharienne, ajoutant que la région dispose aussi d’un système fiscal qui favorise les investissements nationaux et étrangers.

Le Conseil a en outre indiqué que le gouvernement et les conseils démocratiquement élus mobilisent tous les moyens pour favoriser le développement, la stabilité sociale et assurer l’accompagnement de la dynamique des investissements nationaux et étrangers.

Organisée par le Conseil régional de Dakhla Oued Eddahab en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette rencontre d’investissement a été marquée notamment par la participation du président du Conseil de la région Dakhla Oued Eddahab, Yanja El Khettat et d’un parterre d’hommes d’affaires américains.

Ont également pris part à cet événement M. Amine Belhaj, directeur de cabinet du ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Bachir Lafkih, chef de division au Conseil régional d’investissement (CRI) et M. Ahmed Larouz, président directeur général de Bridgizz and Partner Frig Invest, une compagnie basée aux Pays-Bas.

La réunion a été marquée aussi par des panels sectoriels où plusieurs intervenants dont Houda Boutoulout, directrice du Conseil régional d’investissement de Dakhla Oued Eddahab, Sanae Lamrani, directrice des ports et du domaine maritime public au ministère de l’Equipement et de l’eau et Mohamed Yousfi, directeur de l’Agence marocaine pour le développement de la logistique (AMDL) ont présenté des exposés sur les potentialités économiques et infrastructurelles des trois régions du Sahara marocain.

