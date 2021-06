Maroc | Le secteur touristique commence à retrouver sa vitalité

Partager Facebook

Le secteur du tourisme au Maroc commence à retrouver sa vitalité après le ralentissement sans précédent qu’il a connu en raison de la pandémie de Covid-19, a souligné, lundi, Mounsif Taybi, Chef de Division de la Réglementation et de la Qualité au ministère de tutelle.

Invité de l’émission matinale de la Radio d’information marocaine « RIM Radio », M. Taybi a expliqué que cette dynamique a été déclenchée grâce aux hautes instructions du Roi Mohammed VI visant à faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à la mère Patrie à des prix raisonnables, à la reprise des vols internationaux, la création de nouvelles lignes aériennes, l’assouplissement des mesures préventives, le progrès relevé dans l’opération de vaccination, ainsi qu’aux tarifs préférentiels proposés pour les produits touristiques.

A ce titre, le responsable a relevé que la Confédération nationale du tourisme (CNT) a fait part de son engagement à permettre à « tous les Marocains, y compris les MRE, de bénéficier de remises allant jusqu’à 30% des prix sur les plateformes digitales, et de gratuité pour les enfants âgés de moins de 12 ans ».

M. Taybi a également noté que le secteur a subi « d’importantes pertes » suite au recul significatif du nombre de touristes et des recettes touristiques en raison des répercussions de la pandémie, estimant que « la reprise du secteur ne se fera pas du jour au lendemain, et que le retour à la situation pré-pandémie peut prendre entre deux ans ou plus ».

Par ailleurs, le responsable a fait savoir que le gouvernement s’emploie à relancer le tourisme car il s’agit d’un secteur vital de l’économie nationale qui représente près de 7% du produit intérieur brut (PIB) et contribue à la création d’emplois et au développement socio-économique du Royaume comme il draine des devises.

S’agissant de la durabilité du secteur, M. Taybi a noté que le département de tutelle œuvre pour la valorisation des atouts touristiques naturels, culturels et écologiques du Royaume et leur promotion auprès des touristes locaux et étrangers, ajoutant que des partenariats sont en cours de préparation en collaboration avec les parties concernées pour valoriser davantage ces atouts.

En outre, le responsable a fait observer que le ministère veille à adapter l’offre au pouvoir d’achat des touristes marocains, afin d’encourager le tourisme intérieur, évoquant ainsi la campagne promotionnelle « inédite » lancée par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) sous le slogan « Ntla9awfbladna ».

En ce qui concerne les investissements dans ce secteur, M. Taybi a déclaré que le ministère œuvre à soutenir l’entreprise touristique eu égard à son rôle dans la relance du secteur, faisant savoir que le département concerné a mis en place une plate-forme numérique dédiée pour soutenir l’entreprise et assurer à l’entrepreneur une formation digitale en matière d’innovation, de renforcement des capacités commerciales et de résilience face aux crises, autant de mécanismes qui sont au diapason du contexte actuel et qui permettent à l’entreprise de s’auto-développer.

LR/MAP