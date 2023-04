L’Espagne doit avoir une très bonne relation avec le Maroc, un allié stratégique (Bolanos)

Partager Facebook

Le ministre espagnol de la Présidence, Felix Bolanos, a affirmé, vendredi, que son pays doit avoir une “très bonne” relation avec le Maroc qui constitue un “allié stratégique” dans divers domaines.

“Le Maroc est un allié stratégique avec lequel nous devons entretenir une très bonne relation pour le bien de notre pays”, a souligné Bolanos, qui était l’invité d’une émission sur la chaîne publique espagnole “La 2”.

“Du fait de sa proximité géographique avec notre pays, le Maroc est un partenaire stratégique et un allié fondamental dans une multitude de questions qui affectent la vie quotidienne en Espagne”, a relevé le ministre de la Présidence espagnole.

Dans ce contexte, il s’est félicité des résultats de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment en matière de gestion des flux migratoires et de coopération économique, commerciale et culturelle.

“La coopération bilatérale porte incontestablement ses fruits. Les accords que nous avons conclus avec le Maroc fonctionnent très bien”, a conclu M. Bolanos.

Sur la base de la nouvelle feuille de route, adoptée le 7 avril 2022 à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, les deux pays se sont engagés, entre autres, à traiter les sujets d’intérêt commun dans un “esprit de confiance et dans la concertation’’, tout en réactivant les groupes de travail créés entre les deux pays pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle.

Dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné les travaux de leur 12ème Réunion de Haut Niveau, tenue les 1er et 2 février à Rabat, le Maroc et l’Espagne ont exprimé leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont toujours liés et réaffirment leur volonté de les enrichir en permanence.

Les deux parties ont signé, à cette occasion, plusieurs accords de coopération portant sur différents domaines, dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l’environnement, l’agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et développement.

