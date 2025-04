Le Ministère de la Jeunesse lance « Shabab Labs », un programme de recherche-action pour les jeunes

Partager Facebook

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’UNESCO ont annoncé le lancement des “Shabab Labs”, un programme novateur de recherche-action dans le cadre de la nouvelle offre des Maisons de Jeunes.

Conçu par les jeunes pour les jeunes, ce projet vise à renforcer leur engagement à travers la recherche participative, en instaurant des laboratoires d’innovation dans les Maisons de jeunes à travers le Royaume, indique un communiqué conjoint du ministère et du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb.

Pionnier à l’échelle mondiale, le Maroc devient le premier où cette initiative, issue du programme “Jeunes en tant que Chercheurs” de l’UNESCO, est portée par une institution nationale, affirmant ainsi son engagement fort en faveur de la jeunesse et de son avenir, fait observer la même source.

Dans cette première phase, 20 doctorants-chercheurs seront sélectionnés et formés afin d’encadrer des jeunes dans des Maisons de jeunes réparties dans différentes régions du pays. Cette initiative ambitionne de renforcer la proximité avec les jeunes, en leur offrant des espaces dédiés où ils pourront expérimenter, collaborer et proposer des solutions aux défis de leur communauté.

Les “Shabab Labs” offriront aux jeunes un espace d’expérimentation et de mise en application concrète des méthodes de recherche. En collaborant avec les acteurs locaux, les participants seront amenés à identifier et explorer des problématiques sociétales pertinentes tout en renforçant leur engagement civique.

Les doctorants-chercheurs sélectionnés bénéficieront d’une formation approfondie assurée par l’UNESCO et auront pour mission d’encadrer les jeunes dans l’acquisition de techniques de recherche participative, d’accompagner la mise en œuvre et la publication de leurs travaux de recherche, et de sensibiliser aux thématiques locales tout en promouvant l’engagement citoyen.

Ce programme représente également une opportunité unique pour ces chercheurs, leur permettant d’acquérir une expérience de terrain, d’affiner leurs compétences académiques et pédagogiques, et de bénéficier d’une reconnaissance officielle par l’UNESCO et le ministère. Les doctorants sélectionnés recevront une attestation et verront leurs travaux publiés dans le cadre du programme.

Selon le même communiqué, les doctorants intéressés peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 8 avril à 23h59 à l’adresse : shabablab@jeunesse.mjcc.gov.ma.

