La Chambre des Conseillers et le Parlement andin | Un partenariat fort pour le développement Sud-Sud

La Chambre des Conseillers et le Parlement andin se sont félicités, jeudi à Laâyoune, des relations parlementaires distinguées entre les deux institutions, mettant en avant les initiatives conjointes fructueuses entreprises tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Dans une déclaration conjointe signée par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, et le président du Parlement andin, Gustavo Pacheco Villar, les deux parties ont fait part de leur engagement à activer et à institutionaliser les structures du Forum parlementaire Afrique-Amérique latine-Caraïbes (AFROLAC), et à soutenir le Secrétariat Général du Forum Parlementaire Sud-Sud, qui sera organisé par la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, dans l’optique de créer un Bureau y relevant au Parlement Andin.

Dans cette Déclaration, qui a couronné la visite de la délégation du Parlement andin au Maroc, les deux parties ont rappelé leur détermination à poursuivre leur travail conjoint pour organiser la première édition du “Forum parlementaire économique Maroc-Amérique latine et Caraïbes”.

La Déclaration a aussi salué la proposition du président de la Chambre des conseillers visant à mettre en place une unité d’études marocaines, africaines et arabes au sein du Réseau andin des universités accréditées.

En outre, le document a souligné la nécessité du renouvellement du mémorandum d’entente avec le Parlement marocain et à hisser son statut à un partenaire plus avancé auprès du Parlement andin.

Cette Déclaration conjointe s’inscrit dans le sillage de la reconnaissance des efforts déployés par le Royaume du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour renforcer la coopération Sud-Sud et établir les ponts de coopération avec les pays andins et latino-américains en général.

Elle intervient également dans le cadre de développement des liens d’entente, d’amitié et de coopération unissant le Royaume du Maroc aux pays de la région andine.

Elle affirme aussi l’engagement commun à mettre en œuvre les mécanismes de dialogue politique et de coopération diplomatique parlementaire, afin de renforcer les relations entre le Royaume du Maroc et le Parlement andin, dans l’optique d’élaborer un programme d’action conjoint dans les domaines politique, social, économique, commercial, académique, diplomatique et culturel.

