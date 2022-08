Le discours du Trône incarne la vision royale pour un développement inclusif

Partager Facebook

Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la fête du Trône incarne la vision royale pour un développement inclusif et multidimensionnel, a indiqué l’expert mexicain, Pedro Díaz De la Vega.

Dans une déclaration à la MAP, M. La Vega a relevé que le discours royal renferme une analyse pertinente du concept de développement que le Royaume ambitionne de concrétiser dans tous les domaines, notant que cette dynamique commence par un développement social global et solidaire.

SM le Roi a insisté sur l’importance de la participation de la femme dans la dynamique vertueuse de développement d’autant plus qu’elle constitue l’épine dorsale de la famille marocaine et garante de la stabilité sociale.

L’expert mexicain a également mis en avant la bienveillance continue dont SM le Roi entoure les projets de protection sociale au Maroc, ajoutant que la crise sanitaire liée au Covid 19 et la phase post-pandémie ont mis en relief l’importance de ces projets dans un contexte régional marqué par les répercussions des tensions géopolitiques.

Par ailleurs, M. La Vega a relevé que la vision marocaine pour le développement a aussi une portée régionale, en témoigne l’appel fraternel adressé à l’Algérie pour asseoir les fondements de l’unité maghrébine et fédérer les potentialités énormes dont regorge la région dans tous les domaines.

Le discours royal est un message clair adressé à l’Algérie pour asseoir une coopération agissante en faveur de l’unité maghrébine et battre en brèche les voix dissonantes qui tentent de semer la discorde entre les pays et les peuples de la région et entraver l’intégration politique et économique escomptée.

