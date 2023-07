L’Angola salue le leadership de SM le Roi sur la question de la migration aux niveaux africain et international

La République d’Angola a salué, mardi à Rabat, le leadership de SM le Roi Mohammed VI sur la question de la migration aux niveaux africain et international.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue des travaux de la 3è session de la Commission Mixte de Coopération maroco-angolaise, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures de la République d’Angola, Téte Antonio, le chef de la diplomatie angolaise a aussi loué la vision du Maroc d’une Afrique émergente, stable et prospère.

De son côté, M. Bourita a salué le rôle majeur de Son Excellence le Président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, en sa qualité de champion pour la paix et la réconciliation en Afrique, désigné par l’Union Africaine.

Les deux ministres ont eu, à cette occasion, un échange de vues approfondi sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont également assuré de la volonté commune des deux pays de contribuer au développement du continent africain, tout en préservant la paix et la sécurité.

Les deux ministres, qui ont eu des entretiens fructueux, se sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et de solidarité existant entre les deux pays.

Ils ont, à ce titre, exalté la qualité des sentiments d’estime et de respect qui caractérisent les rapports entre leurs Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola, souligne-t-on dans le communiqué conjoint.

