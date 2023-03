La Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture tient sa session ordinaire

Partager Facebook

La session ordinaire de la Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture s’est tenue, mercredi à Rabat, sous la présidence du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

A cette occasion, M. Benmoussa, également président de la commission nationale, a passé en revue le bilan de la commission et son rapport financier pour l’année 2022, son plan d’action et son projet de budget pour l’année 2023, avant de présenter les documents de la session et ses projets de recommandations à l’approbation des membres.

S’exprimant à cette occasion, M. Benmoussa a indiqué que l’année 2022 a été marqué par la réalisation d’un bilan diversifié marqué principalement par l’initiation de profonds amendements du cadre juridique de la commission nationale, en relation notamment avec ses attributions, sa composition et ses sources de financement.

Selon M. Benmoussa, le bilan de l’année écoulée a été marqué par la poursuite de l’implication dans les activités et programmes de l’UNESCO, ISESCO et ALECSO, les villes de Marrakech et Ifrane ayant rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO (GNLC), en reconnaissance de leurs efforts « exceptionnels » pour faire de l’apprentissage tout au long de la vie une réalité, rappelant aussi que le Parc de Chefchaouen avait reçu une subvention de l’UNESCO pour préparer un dossier d’adhésion au Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO.

Pour sa part, le représentant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Benyacoub, a mis en avant la nécessité d’une mobilisation et implication continues en vue de contribuer de manière efficace et concrète au dynamisme que connaît le Maroc dans ses relations avec les organisations internationales.

Pour lui, la Commission nationale de l’éducation, de la science et de la culture doit mobiliser ses relations avec les organisations internationales, régionales et arabes spécialisées afin de renforcer le leadership du Maroc dans le monde arabe et en Afrique dans ce domaine.

Dans une allocution lue en son nom, le ministre l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a affirmé que le Maroc accorde un intérêt particulier aux domaines de l’éducation, de la formation, de la science et de la culture, soulignant que cet intérêt se traduit au niveau des grands chantiers de réforme du système national d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

Pour sa part, l’Ambassadeur et Délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, a mis en avant le rôle et missions de la Délégation permanente.

Dans une intervention en visioconférence, il a relevé que la Délégation permanente travaille au renforcement de la présence du Maroc au niveau de l’UNESCO, mettant l’accent sur le rôle de la représentation diplomatique en matière de l’amélioration de son système éducatif afin d’atteindre le quatrième objectif des objectifs de développement durable pour l’Agenda 2030.

Cette réunion a été marquée par la signature d’un accord-cadre de coopération entre la Commission nationale de l’éducation, de la science et de la culture et la Fondation Konrad-Adenauer. Paraphé par MM. Chakib Benmoussa et Steffen Krüger, Représentant permanent de la Fondation, l’accord vise à développer la coopération entre les deux parties dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture.

Ont pris part aux travaux de cette session ordinaire le Directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Bin Mohammed Al Malik, le Directeur général de l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO), Mohamed Ouled Amar et le Directeur du bureau de l’UNESCO pour le Maghreb au Maroc, Eric Falt, aux côtés de plusieurs autres personnalités.

Le plan de travail de la commission nationale pour l’année 2023 inclut notamment la poursuite du projet d’élaboration de l’Encyclopédie des grandes figures du Maroc, ainsi que le lancement de la 2ème édition du Programme des Prix de la Commission, la poursuite des programmes et activités en relation avec la décennie des Nations Unies pour l’Océan, en coordination avec le Comité National de Coordination dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine (CNCHOC), le Programme Homme et Biosphère et le Programme Géoparcs, renforçant ainsi la présence marocaine dans les différentes structures des trois organisations.

La Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, instituée en 1957, fait partie du réseau mondial d’organismes nationaux de coopération. Ce réseau, créé initialement en 1945 par l’UNESCO, compte 199 commissions nationales et représente un outil permettant de faire connaître les objectifs de l’UNESCO, d’élargir son rayonnement et de favoriser l’exécution de son programme en association avec les milieux intellectuels et scientifiques de chaque pays membre.

LR/MAP