Inde/Covid | Nouveau record de contaminations

L’Inde a signalé un nouveau record de plus de 360.900 cas quotidiens de Covid-19 et 3.596 décès au cours des 24 dernières heures, selon le ministère indien de la Santé.

Au total, plus de 18 millions de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie, alors que le nombre des décès a franchi le cap des 200.000, précise la même source.

Par ailleurs, le pays de 1,3 d’habitants s’efforce d’élargir la campagne de vaccination qui a administré à ce jour environ 150 millions de doses.

L’inscription en ligne pour la vaccination contre le Covid-19 au profit de tous les Indiens âgés de 18 ans et plus a commencé mercredi. Il s’agira de la troisième phase de vaccination contre la pandémie dans le pays qui devrait commencer à compter du 1er mai.

Pour sa part, le Serum Institute of India (SII) a réduit d’un quart le prix de son vaccin “Covishield”. Le SII, le plus grand fabricant de vaccins au monde en termes de volume, a annoncé avoir reçu des commandes de 340 millions de doses de la part des gouvernements des États indiens et de 20 millions de doses de la part d’hôpitaux privés en Inde.

Face aux insuffisances respiratoires provoquées par le coronavirus, les files d’attente de patients en détresse s’allongent en Inde pour tenter d’obtenir de l’oxygène médical. Des avions cargo ont commencé à livrer des camions-citernes d’oxygène là où il manquait, et un premier train “Oxygen Express” est arrivé mardi à New Delhi pour approvisionner les hôpitaux de la capitale indienne.

L’Inde est frappée de plein fouet d’une nouvelle vague de Covid-19, plus meurtrière et plus contagieuse, due en partie à un nouveau variant, “le B.1.617” qui suscite désormais des inquiétudes en Inde et ailleurs car il serait porteur de deux mutations particulièrement puissantes et résistantes aux anticorps.

