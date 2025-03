Grâce à la vision éclairée de SM le Roi, les provinces du Sud sont devenues un pilier de l’intégration africaine et mondiale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les provinces du Sud du Royaume s’imposent aujourd’hui comme un pilier de l’intégration africaine et mondiale, a affirmé, jeudi à Casablanca, le Président-fondateur du Forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron.

La diplomatie Royale a joué un rôle déterminant dans cette avancée, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de la prochaine édition du Forum, prévue du 24 au 26 avril prochain à Casablanca. Il a rappelé, à cet égard, l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, soulignant ses retombées positives sur la sécurité maritime et le désenclavement de cette région.

Dans cette perspective, M. Carteron a noté que l’édition de cette année du Forum prévoit plusieurs sessions dédiées à la Vision Royale concernant la promotion de l’Atlantique comme levier de développement économique et social, ainsi qu’au rôle stratégique du nouveau port de Dakhla, élément clé pour le développement de l’Afrique de l’Ouest et l’intégration régionale.

Il a également souligné que le Forum s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.

Abordant le thème de cette édition du Forum “Le commerce international requiert sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables”, M. Carteron a insisté sur l’importance capitale de la sécurité maritime pour le développement du continent, rappelant que 90% de l’économie du continent repose sur la circulation en mer.

Il a, dans ce sens, énuméré plusieurs défis majeurs qui entravent la fluidité de la navigation maritime, tels que le terrorisme et le crime organisé. “La sécurisation des voies maritimes est essentielle pour le développement de l’Afrique”, a-t-il insisté.

Le président-fondateur du Forum a salué le partenariat avec l’Agence Nationale des Ports (ANP) et les grandes organisations maritimes internationales, mettant en avant l’opportunité qu’offre cet événement pour promouvoir l’image du Maroc en tant que modèle de stabilité, de crédibilité et de sécurité.

Au programme de la prochaine édition du Forum Crans Montana figurent deux conférences de haut niveau sur les thèmes : “Renforcer la coopération internationale, composante essentielle de toute stratégie sécuritaire maritime” et “Sécurisation des ports et des routes maritimes et développement économique des territoires”.

Des débats thématiques et des séances de networking enrichiront également cette édition, offrant ainsi une plateforme d’échange pour les acteurs économiques et institutionnels engagés dans les enjeux maritimes.

LR/MAP