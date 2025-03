Administration Publique | Rabat et Rome renforcent leur coopération bilatérale

Partager Facebook

L’École Nationale Supérieure de l’Administration (ENSA) et l’Ecole Nationale d’Administration (SNA) d’Italie ont signé, vendredi à Rome, un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer leur coopération et dynamiser les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la fonction publique, tout en faisant bénéficier les pays africains de leurs expertises communes.

Signé par la directrice générale de l’ENSA, Nada Biaz et la présidente de la SNA, Paola Severino, ce mémorandum porte notamment sur la promotion d’une panoplie de domaines parmi lesquels le développement et l’innovation dans l’administration publique, la gestion de l’information publique, ainsi que la formation des hauts cadres, aussi bien pour le Maroc et l’Italie, que pour les pays de l’Afrique.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, et de Saïd Rachek et Rabii Leouifoudi, respectivement directeur des Ressources, des Programmes et de la Formation, et directeur des Etudes, de la Recherche et de la Coopération internationale à l’ENSA, Mme Biaz a passé en revue les différentes activités de l’École Nationale Supérieure de l’Administration, mettant en avant son rôle dans la formation de hauts cadres marocains.

Elle a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que ce mémorandum d’entente a pour objectifs de créer des synergies et à développer la recherche et l’analyse autour de thématiques relatives au management public et l’intelligence artificielle dans la gouvernance publique.

Mme Biaz a, en outre, affiché la volonté d’établir un lien entre l’Europe et l’Afrique, de par la position géopolitique et géographique favorable du Royaume, pour assurer des formations et des programmes à des partenaires d’Afrique sur des thématiques précises et ciblées.

Pour sa part, le responsable des Affaires européennes et internationales à la SNA, Massimo Gaiani s’est félicité de la conclusion de ce MoU qui contribuera inéluctablement au renforcement de la coopération solide entre les deux pays, se disant “intéressé pour développer des coopérations triangulaires avec le Maroc et œuvrer ensemble aux niveaux du continent africain et du bassin de la Méditerranée”.

Par la suite, Mme Biaz a signé un autre mémorandum d’entente avec le doyen de la Faculté de Droit de l’université italienne “Luiss”, Aristide Police visant à établir un partenariat pour le développement en matière de formation, d’enseignement supérieure et de recherche dans des domaines d’intérêt commun.

Les deux institutions italiennes, signataires avec l’Ensa, se projettent vers le montage de programmes communs et la co-organisation d’événements au Maroc et en Italie dans le cadre des plans d’actions relatifs à ces deux mémorandums d’entente.

LR/MAP