Emirates et United étendent leur présence sur le marché grâce à un nouvel accord

Emirates et United ont annoncé la signature, mercredi, d’un accord de partenariat historique qui améliorera le réseau de chaque compagnie aérienne et permettra à leurs clients d’accéder plus facilement à des centaines de nouvelles destinations aux Etats-Unis et dans le monde.

Ainsi, à partir de novembre, les clients d’Emirates voyageant à Chicago, San Francisco et Houston, trois des plus grands centres d’affaires des Etats-Unis, pourront facilement prendre une correspondance sur les vols United au départ et à destination de près de 200 villes du continent américain avec un seul billet, indique Emirates dans un communiqué.

Dans les neuf autres aéroports américains desservis par Emirates, à savoir Boston, Dallas, Los Angeles, Miami, Newark, JFK, Orlando, Seattle et Washington DC, les deux compagnies auront mis en place un accord interligne, ajoute la même source.

United lancera un nouveau vol direct entre New York/Newark et Dubaï à partir de mars 2023. De là, les clients pourront voyager sur Emirates ou sa compagnie sœur flydubai vers plus de 100 villes. Les billets pour le nouveau vol United vers Dubaï sont désormais en vente.

Emirates et United ont annoncé leur accord lors d’une cérémonie organisée à l’aéroport international de Dulles, en présence de Scott Kirby, PDG de United, et de Sir Tim Clark, président d’Emirates. Les Boeing 777-300ER de United et d’Emirates et les équipages de chaque compagnie étaient présents.

“Deux des compagnies aériennes les plus importantes et les plus connues au monde s’associent pour mieux transporter les gens vers plus de destinations, à un moment où la demande de voyages reprend de plus belle. Il s’agit d’un partenariat important qui permettra aux consommateurs de bénéficier d’avantages considérables et qui rapprochera encore plus les Émirats arabes unis et les Etats-Unis”, a déclaré, à cette occasion, Sir Tim Clark, cité dans le communiqué.

“Nous nous réjouissons du retour de United à Dubaï l’année prochaine, où notre hub Dubaï devient essentiellement une passerelle pour United vers l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient via le réseau combiné d’Emirates et de flydubai. Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec United sur le long terme”, a-t-il ajouté.

De son côté, Scott Kirby, PDG de United Airlines, a affirmé que “Cet accord réunit deux compagnies aériennes emblématiques, qui partagent un engagement commun pour créer la meilleure expérience client dans les airs”.

“Le nouveau vol de United vers Dubaï et nos réseaux complémentaires faciliteront les voyages internationaux pour des millions de nos clients, tout en contribuant à stimuler les économies locales et à renforcer les liens culturels. C’est un moment de fierté pour les employés de United et d’Emirates, et je me réjouis de notre voyage ensemble”, a-t-il dit.

Les clients des deux compagnies pourront bientôt réserver ces vols de correspondance sur un seul billet, ce qui rendra l’enregistrement et le transfert des bagages plus rapides et plus faciles. Par exemple, les voyageurs pourront se rendre à “United.com” ou utiliser l’application United pour réserver un vol de New York/Newark à destination de Karachi, au Pakistan ou aller sur “Emirates.com” pour réserver un vol de Dubaï à Atlanta ou Honolulu.

Cet accord donnera également aux membres des programmes de fidélité des deux compagnies aériennes plus d’opportunités pour obtenir plus de récompenses. Les membres Skywards d’Emirates pourront bientôt gagner des miles lorsqu’ils voyageront sur des vols opérés par United, et les membres United Mileage Plus voyageant sur le vol United de New York/Newark à Dubaï pourront gagner et échanger des miles lors de leur correspondance sur Emirates et flydubai.

Les clients éligibles voyageant sur des vols en partage de code auront également bientôt accès aux salons Emirates et United, fait savoir le communiqué, notant que de plus amples détails sur les primes de fidélité et les avantages du partage des salons seront communiqués dans les semaines à venir.

Les deux compagnies aériennes ont récemment annoncé d’importants investissements dans l’expérience client. Emirates va moderniser plus de 120 avions dans le cadre d’un effort de 2 milliards de dollars qui comprend des choix de repas plus élevés, un tout nouveau menu végétalien, une expérience de “cinéma dans le ciel”, des améliorations de l’intérieur de la cabine et des choix durables.

Chez United, la compagnie ajoutera 500 nouveaux Boeing et Airbus à sa flotte, en mettant l’accent sur un nouvel intérieur caractéristique comprenant des écrans dans le dossier de chaque siège, des compartiments de rangement supérieurs plus grands, la connectivité Bluetooth partout et le Wi-Fi à bord le plus rapide du secteur.

LR/MAP