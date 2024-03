Droits des femmes | Les avancées du Maroc mises en avant à Saint-Domingue

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les avancées du Maroc en matière des droits des femmes ont été mises en avant lors d’une cérémonie organisée à Saint-Domingue à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Royaume en République dominicaine, Hichame Dahane, a passé en revue les réformes majeures engagées par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de promouvoir les droits des femmes, rappelant notamment le processus de révision du Code de la famille lancé par le Souverain dans le discours du Trône de 2022.

Le diplomate a également souligné l’importance des droits de femme en tant que priorité nationale, ainsi que l’apport de la femme dans la dynamique que connait le Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc dans ce pays des Caraïbes.

La cérémonie marquée par un hommage à deux femmes marocaine et dominicaine, s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de l’enseignement supérieur dominicain, Franklin Garcia Fermin, la présidente du Parlement d’Amérique centrale (Parlacen), Silvia Garcia Polanco et l’ancien président du Sénat et conseiller, Eduardo Estrella.

Ont également assisté à cet événement, le consul honoraire du Maroc dans ce pays des Caraïbes, Foued Mauad Brinz et le consul honoraire du Royaume dans la région de la Rimana, Agustin Lama, outre des députés, des membres de l’Association dominicaine d’amitié avec le Maroc (Adamar), ains que des universitaires, des hommes d’affaires, des artistes et des représentants de la société civile.

LR/MAP