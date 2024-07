Donald Trump devient le candidat républicain officiel à la présidentielle US 2024

Donald Trump a été officiellement désigné lundi candidat du parti républicain aux élections présidentielles américaines de novembre prochain, au premier jour de la convention du Grand Old Party qui se tient à Milwaukee (nord-est).

L’ancien président a décroché le nombre nécessaire de délégués pour s’assurer l’investiture de son parti lors d’une série de primaires républicaines et faire face à son rival démocrate et actuel président Joe Biden lors d’un nouveau duel.

Lors du Super Tuesday – le 5 mars dernier -, qui a vu une quinzaine d’Etats voter, Trump et Biden ont dominé les primaires et caucus organisés par leurs partis. Souvent considéré comme le coup d’envoi des primaires présidentielles, ce rendez-vous a été marqué par les victoires écrasantes du président Joe Biden et de son prédécesseur Donald Trump.

Si côté démocrate, Biden ne fait pas face à une concurrence sérieuse, chez les républicains l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, entretenait un semblant de suspense avant de finalement jeter l’éponge.

La convention républicaine, qui se poursuivra jusqu’à jeudi, devrait permettre à nombre de dirigeants républicains de souligner leur soutien à Trump et de tenter d’attirer les voix des électeurs indécis.

Les différents intervenants discuteront de plusieurs questions d’actualité, dont la criminalité, le pouvoir d’achat et l’immigration.

Cette réunion se tient quelques jours après la tentative d’assassinat visant Trump. L’ancien président de 78 ans a été blessé à l’oreille et évacué après plusieurs tirs lors d’un meeting samedi. Trump a été évacué d’urgence de la scène, après avoir été blessé par balle. L’assaillant a été abattu alors qu’un des spectateurs a été tué et deux autres ont été grièvement blessés. Plus de 50.000 personnes sont attendues lors de cette réunion, qui se tient sous haute sécurité.

Elle survient également après l’annonce par Trump du sénateur J.D. Vance comme son vice-président en cas de victoire lors des prochaines élections présidentielles.

« J’ai décidé que la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des Etats-Unis était le sénateur J.D. Vance, du grand État de l’Ohio », a indiqué le milliardaire new-yorkais sur son réseau, Truth Social.

