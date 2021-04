Décès à Paris du créateur de mode Alber Elbaz

Partager Facebook

Le créateur de mode d’origine marocaine Alber Elbaz est décédé à Paris à l’âge de 59 ans, a annoncé dimanche le groupe de luxe Richemont avec lequel il était associé.

« C’est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès soudain d’Alber (…) C’était un homme d’une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision si singulière, son sens de la beauté et de l’empathie laisseront une marque indélébile », a salué le président du groupe Johann Rupert dans un communiqué.

Les causes de son décès n’ont pas été précisées par cette source. Mais selon des médias français, Alber Elbaz serait décédé des suites du Covid-19.

« Disparition tragique d’Alber Elbaz, grand créateur de mode et grand artiste, intensément attaché au savoir-faire, voulant l’innovation dont il comprenait toute la portée et la nécessité. Il avait tant de talent et aussi du génie. Immense tristesse », a réagi de son côté sur Twitter le président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode, Pascal Morand.

Né le 12 juin 1961 à Casablanca, Alber Elbaz a commencé sa carrière avec le créateur américain Geoffrey Beene à New York avant d’être engagé par Guy Laroche pour rafraîchir l’image de la maison française fondée en 1957.

Il prend ensuite la direction artistique pendant trois ans de la ligne de prêt-à-porter féminin Saint Laurent rive gauche, jusqu’au rachat par le groupe Gucci.

Dans les années 2000, il réveille la maison Lanvin qu’il quittera en 2015, en désaccord avec la propriétaire Shaw-Lan Wang.

Associé au groupe de luxe Richemont, il travaillait depuis 2019 à sa propre marque AZFactory.

