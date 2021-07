COVID-19 | La capacité de production chinoise annuelle de vaccins atteint 5 milliards de doses

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La capacité de production annuelle de la Chine en matière de vaccins contre la COVID-19 a atteint, à ce jour, 5 milliards de doses, a annoncé le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information.

Le pays a envoyé 570 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 à l’étranger pour contribuer à la lutte mondiale contre la pandémie, a déclaré lors d’une conférence de presse Tian Yulong, ingénieur en chef au ministère.

A l’échelle nationale, plus de 1,4 milliard de doses de vaccins ont été administrées, alors que le pays continue à intensifier ses efforts d’injection, a ajouté M. Tian.

L’expansion continue de la production et l’amélioration de la capacité de livraison des vaccins contre la COVID-19 ont répondu à la demande intérieure et soutenu la lutte contre l’épidémie à l’étranger au mieux des capacités de la Chine, a poursuiviM. Tian.

Concernant le reste de l’année, M. Tian a indiqué que le ministère continuerait à guider les producteurs de vaccins afin d’assurer une production sûre et stable de vaccins.

Parallèlement, le ministère coordonnera les demandes nationale et étrangère et soutiendra les producteurs de vaccins dans l’intensification de la coopération internationale en matière de capacité de production, afin de rendre les vaccins plus accessibles et plus abordables et de contribuer à la lutte mondiale contre la pandémie, d’après M. Tian.

LR/MAP