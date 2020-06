Maroc/ COVID-19 | 175 nouveaux cas et 17 guérisons en 24H

Partager Facebook

Cent-soixante-quinze nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 17 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24H, a annoncé dimanche le ministère de santé.

Ce nouveau bilan porte à 12.052 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier et à 8.740 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 72,5 %, a précisé Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la santé.

Le nombre des décès s’élève à 221, après l’annonce d’un nouveau mort au cours des dernières 24 heures, a-t-elle ajouté, faisant savoir que le taux de létalité a atteint 1,8% et reste faible par rapport à d’autres pays.

Parmi les nouveaux cas, 93 ont été découverts via le suivi des sujets contacts, a-t-elle fait savoir, ajoutant que 634.143 cas ont été écartés après des analyses de laboratoire négatives.

Les nouveaux cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (25 : 11 à Mohammedia, 6 à Casablanca, 6 à El Jadida, 1 à Berrchid et 1 à Ben Slimane), Marrakech-Safi (19 : 15 à Marrakech, 2 province d’El Haouz, 2 à Safi), Tanger-Tétouan-El Hoceima (54 : 31 à Tanger, 12 à Fahs Anjra, 8 Larach, 2 à Medieq, 1 à Tétouan), Fès-Meknes (13 : 5 à Fès, 7 à Sefrou, 1 à Meknès), Rabat-Salé-Kénitra (12 : 5 à Témara, 3 Kénitra, 2 Sidi Slimane, 2 Sidi Kacem), Laâyoune-Sakia El Hamra (44 à Laayoune), Guelmim-Oued Noun (4 : 1 à Tan-Tan et 3 à Sidi Ifni), l’Oriental (2 à Jerada), Béni Mellal-Khénifra (1 à Fqih Ben Saleh) et Souss-Massa (1 à Agadir), a précisé la responsable.

Les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Draa-Tafilalet n’ont enregistré aucun nouveau cas, a-t-elle ajouté.

On dénombre 3.091 cas actifs, dont 17 graves (0,5%) et représentant des facteurs de risque (âge et/ou maladie chronique), alors que les autres sont asymptomatiques, poursuit-elle.

De même, 64.497 sujets contacts ont fait l’objet de suivi, dont 9.505 sont toujours sous surveillance, a-t-elle fait savoir.

La responsable a appelé à plus de respect des mesures de prévention individuelles et collectives et à l’intérieur des milieux professionnels, rappelant à cet effet les mesures préventives, notamment la salubrité publique, le lavage constant des mains, la distanciation sociale, les gestes barrières, le port correct du masque de protection, ainsi que le téléchargement de l’application “wiqaytna” et son utilisation à bon escient.

LR/MAP