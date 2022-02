Brésil | 87% des médecins du pays infectés par le covid-19

Partager Facebook

L’Association médicale brésilienne (AMB) a indiqué, jeudi, que 87,3% des médecins du pays ont été infectés par le covid-19 au cours des deux derniers mois.

Selon l’enquête, relayée par le site d’information G1, l’augmentation exponentielle des cas, principalement causés par le variant omicron, a également affecté la santé mentale de ces professionnels, dont 51,6% se disent inquiets d’être infectés par les patients.

L’étude a également noté que 51,1% des médecins ont déclaré se sentir épuisés et 42,7% ont déclaré être inquiets de la situation actuelle de la pandémie dans le géant sud-américain.

Les professionnels de santé ont dit avoir observé qu’au moins 62,7% de leurs collègues sont stressés et 64,2% souffrent de surcharge de travail.

Cela peut être une conséquence du manque de personnel médical, problème pointé par 44,8% des médecins interrogés.

Bien que les médecins aient salué les avancées en matière de vaccination contre le covid-19 dans le pays, ils ont critiqué le gouvernement au sujet du suivi des cas et la réalisation des tests, où seulement 8% et 21,7% des médecins, respectivement, estiment qu’ils sont effectués de manière adéquate.

L’enquête a porté sur 3.517 professionnels de la santé de toutes les régions du Brésil, âgés de 51 à 70 ans, et travaillant dans des hôpitaux et cliniques publics et privés du pays. Ils ont répondu à un questionnaire en ligne, entre le 21 et le 31 janvier 2022.

Avec près de 630.000 morts et 25,7 millions de cas, le Brésil est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de covid-19, se classant au deuxième rang en nombre de décès, derrière les États-Unis, et au troisième en nombre d’infections, après le pays nord-américain et l’Inde.

