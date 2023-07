Awrach 2 | Le programme vise la création de 150.000 emplois en 2023 (Sekkouri)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le programme “Awrach 2” vise la création cette année de 150.000 emplois, dont 50.000 postes stables et durables, a indiqué, lundi, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants autour des “mesures d’accompagnement pour la promotion des entreprises” présentée par le Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, M. Sekkouri a fait savoir que le gouvernement a mobilisé à cette fin un budget inédit, ajoutant que les appels à manifestation d’intérêt, pour les entreprises désirant employer, seront lancés dans les deux prochaines semaines.

Dans le même sillage, il a noté qu’un montant de 1.500 dirhams par mois sera attribué, pour une durée de neuf mois, aux entreprises pour chaque salarié recruté pour une année au minimum dans le cadre du programme, en plus de la couverture des charges de la formation qualifiante aux bénéficiaires dans le cadre des formations choisies par ces entreprises, des exonérations en faveur des entreprises créées entre 2015 et 2026 de l’impôt sur le revenu pour les salaires ne dépassant pas 10.000 dirhams par mois ainsi que l’exonération des contributions de la sécurité sociale.

Le ministre a également relevé que des chèques de 10.000 dirhams seront délivrés, pour la première fois, pour couvrir les frais de location en faveur de plusieurs entreprises opérant dans le secteur informel, notant que ces mesures visent à alléger les charges des petites et moyennes entreprises (PME) désirant recruter dans le cadre du programme “Awrach 2” et promouvoir l’emploi.

M. Sekkouri a, en outre, précisé que “le gouvernement mobilisera 3 milliards de dirhams durant les 3 prochaines années, sous forme de chèques pour les petites, moyennes et grandes entreprises, en vue de les inciter à employer des centaines de milliers de citoyens”.

Il est à souligner que le programme “Awrach 2”, qui intervient après le bilan positif de la 1ère édition lancée en 2022, vise à créer 250.000 postes d’emplois directs en 2 ans, dans le cadre de petits et grands chantiers temporaires.

Le programme Awrach s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale globale en matière d’emploi, qui prend en considération les différentes catégories d’âge et les spécificités territoriales, à travers des programmes innovants visant à améliorer l’employabilité et à renforcer les opportunités d’intégration professionnelle à l’échelle territoriale, sans compétences requises, et ce en partenariat entre les départements ministériels, les établissements publics, les autorités locales, les collectivités territoriales, ainsi que les associations de la société civile et les coopératives locales, en plus des entreprises du secteur privé.

LR/MAP