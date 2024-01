Agadir | Un riche programme pour la célébration du nouvel an amazigh 2974

Partager Facebook

Un programme riche et varié en animations et activités a été concocté par la commune d’Agadir pour la célébration du nouvel an amazigh (Id Yennayer 2974).

“La célébration d’Id Yennayer revêt revêt une grande importance suite à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’instaurer ce jour férié national officiel payé”, indique un communiqué de la Commune d’Agadir.

Les festivités liées à cet événement sont organisées, 08 au 14 janvier, en partenariat avec le conseil de la région de Souss-Massa, le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa, l’Agence nationale du développement des zones oasiennes et d’arganiers (ANDZOA) et l’Association du festival Timitar, précise la même source.

Au programme, figurent d’intenses activités au Jardin Ibn Zaydoun qui accueille “Tasooqt Id Yennayer”, réparti sur cinq espaces: l’espace “Andaro”, dédié aux enfants, “Almokar” pour présenter les produits des coopératives locales, “Asalay”, qui abritera une exposition de photographies et d’oeuvres d’art amazighs, “Asayes” réservé à l’animation artistique, et l’espace d’hospitalité “Tamsrit”.

S’agissant du volet scientifique, le cinéma du Sahara, situé au quartier Talborjt, accueille des séminaires qui aborderont la profondeur de la culture amazighe. Il s’agit également de la présentation et la signature du livre “Yennayer : Une introduction à l’étude du calendrier amazigh” de son auteur Lahoucine Bouyaakoubi, outre un colloque international portant sur le thème “Yennayer et la profondeur culturelle commune de l’Afrique du Nord”, avec la participation d’un parterre de professeurs universitaires, d’experts et de chercheurs en culture et identité amazighe du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Libye et des îles Canaries.

Le Complexe culturel Mohamed Khair-Eddine accueillera également le Forum Azaforum, sous le thème “Officialisation de l’année amazighe au Maroc: significations et défis”.

Au menu également des spectacles des arts d’Ahwach et Rawais et des prestations de groupes de la musique amazighe ancienne et moderne. Ainsi, des soirées artistiques riche en sonorité auront lieu à Kasbah d’Agadir Oufella, la Place de l’Espoir, et les places Tikine et Bensergao, avec la participation des icônes de la chanson amazighe (Izanzarne, Fatima Tabimrant, Fatima Tihihit, Hamid.Enerzaf, Laryach, Rebab Faison et Mehdi Qamom).

En partenariat avec des associations de la société civile, des soirées artistiques et diverses activités culturelles seront tenues dans plusieurs quartiers de la ville.

Par ailleurs, “Le cinéma Sahara” de Talborjt accueillera des projections de films amazighs en partenariat avec l’Association internationale du festival du film amazigh Isni Nourg.

LR/MAP