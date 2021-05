Tourisme | L’ONMT part à la conquête du Moyen-Orient

Partager Facebook

Le DG de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, accompagné d’une délégation d’opérateurs marocains – hôteliers et agents de voyage – s’est rendu le week-end dernier à Dubaï pour représenter le Maroc à la 28ème édition de l’Arabian Travel Market -ATM-.

L’ATM, qui se tient du 16 au 19 mai, est le premier grand salon du tourisme organisé en présentiel depuis le début de la pandémie, précise l’Office dans un communiqué.

Si l’ONMT a pour habitude de participer aux différents grands salons qui ont lieu de par le monde, cette fois-ci, l’évènement revêt un caractère particulier et stratégique puisqu’il s’agit du tout premier organisé en présentiel depuis 18 mois, note la même source.

“Il est donc très important pour nous de garantir une visibilité optimale du Maroc auprès des professionnels et de transmettre clairement le message que le Maroc continue de se préparer à accueillir ses touristes dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, dès que les conditions de reprise seront de retour”, a relevé M. El Fakir, cité dans le communiqué.

Une présence d’autant plus importante que les Émirats Arabes Unis sont, pour l’instant, le seul marché émetteur majeur du Moyen-Orient permettant à ses ressortissants de voyager et que l’ATM est le salon leader de l’industrie des voyages du Moyen-Orient, générant plus de 220 milliards de dirhams en transactions.

L’ONMT bénéficie sur le salon d’un espace de 220m2 dédié à la représentation Maroc et à ses destinations touristiques. Les établissements hôteliers et agences de voyages marocains sont également présent via un concept “phygital” innovant, combinant présence physique pour certains et participation en digitale pour d’autres.

Dans l’action, M. El Fakir a profité de cette grande messe pour ratifier 3 partenariats avec des acteurs majeurs de l’industrie touristique émiratie.

Il s’agit d’un premier partenariat avec Dnata Travel, plus ancien fournisseur de voyages des Émirats arabes unis faisant part de Emirates Group, précise le communiqué, faisant savoir que l’accord prévoit la promotion des destinations marocaines auprès du public émirati dès le mois de juin prochain et s’étalant jusqu’à la fin 2021. Objectif premier : positionner le Royaume en tant que destination complètement sûre en termes de sécurité sanitaire.

Le second accord avec Seera Holidays, principal tour-opérateur de la région du Golfe, prévoit une campagne de promotion multicanal de la destination Maroc et la mise en avant permanente du Royaume sur les différentes plateformes opérées par Seera dès Juin prochain et pour une période de 10 mois, avec un objectif de 14.000 clients confirmés sur la période.

Le troisième, avec Etihad Holidays, filiale du groupe Etihad Airways, a pour objectif de stimuler la demande pour la destination Maroc en mettant en place des offres avec des tarifs préférentiels grâce à des forfaits vacances, notamment vers Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir.

L’ONMT poursuit ainsi activement le déploiement de sa stratégie de promotion de la destination Maroc et de préparation à la reprise de l’activité touristique au Royaume tant sur le plan national qu’international.

