Tanger | Tenue de la 62è session du Conseil Exécutif de l’Organisation des Villes Arabes

Les travaux de la 62è session du Conseil exécutif de l’Organisation des villes arabes ont été tenus, samedi à Tanger, avec la participation de délégations représentant les grandes villes arabes et de personnalités influentes dans le domaine de la gestion des affaires locales.

Cet événement, qui représente une étape importante dans le renforcement de la coopération arabe conjointe et l’échange d’expériences en matière de gestion des affaires locales, revêt une importance particulière, puisqu’il reflète le rôle prépondérant joué par le Maroc dans la concrétisation de la vision de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la coordination et la coopération entre les pays arabes dans différents domaines de développement.

Il met également en avant l’engagement du Maroc à renforcer la position des villes marocaines aux niveaux régional et international, à travers l’adoption d’une gouvernance locale avancée, basée sur la durabilité et une planification urbaine moderne.

S’exprimant à cette occasion, le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younès Tazi, a indiqué que la tenue de cet événement au Maroc intervient dans un contexte où le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, accorde une attention particulière au renforcement de la coopération arabe conjointe, notamment dans le domaine du développement urbain et du développement durable global.

Cet événement reflète également le rôle pionnier du Maroc en tant que pont de communication et de rapprochement entre les peuples de la Nation arabe, à la lumière des défis régionaux et internationaux de plus en plus nombreux, a souligné M. Tazi.

Il a rappelé les réalisations majeures du Maroc dans le domaine du développement urbain, avec une importance particulière accordée au renforcement de la régionalisation avancée et de la décentralisation, évoquant dans ce sens le programme de réhabilitation et de mise en valeur des anciennes médinas en vue d’améliorer les infrastructures tout en préservant leur caractère historique et culturel, en plus des projets visant à préserver l’environnement, à adopter des énergies renouvelables, à gérer efficacement la croissance urbaine et à renforcer les infrastructures.

Ces réalisations ne sont pas de simples projets séparés, mais font plutôt partie d’une vision globale basée sur le Nouveau modèle de développement du Royaume, conformément à la vision royale, qui place le citoyen et l’environnement au cœur des politiques de développement, a-t-il ajouté, affirmant que ce que le Maroc réalise actuellement est le fruit d’une vision prospective qui considère que les villes ne sont pas uniquement des espaces de vie, mais aussi des moteurs de développement et des outils de renforcement de l’intégration entre les pays et les peuples.

Pour sa part, le président du Conseil communal de Tanger et président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mounir Laymouri, a fait savoir que cet événement reflète les liens solides de coopération et de solidarité entre les collectivités territoriales du monde arabe en général, et entre les villes en particulier, et réaffirme aussi l’engagement commun en faveur du renforcement du développement territorial afin de garantir le bien-être des citoyens, dans le cadre d’une gestion locale efficiente et d’une bonne gouvernance.

Pour M. Laymouri, la tenue de cet événement à Tanger est l’occasion de renforcer la coopération entre les villes et collectivités territoriales arabes, d’échanger les expériences autour des défis communs auxquels est confrontée la gestion des zones urbaines, notamment en matière de développement durable, d’accompagnement de l’expansion urbaine, d’amélioration de la qualité des services publics et de renforcement de la participation citoyenne à la prise de décision.

L’expansion urbaine accélérée, les contraintes environnementales et les transformations économiques et sociales sont autant de défis qui nécessitent l’adoption de politiques publiques avancées assurant un équilibre entre le développement économique et la préservation de l’environnement, et entre la modernisation des équipements urbains et la préservation de l’identité culturelle des espaces, a-t-il relevé, estimant que cet événement est l’occasion idoine pour la mise en place d’une feuille de route commune pour des villes plus prospères et durables.

Quant au Secrétaire général de l’Organisation des villes arabes, Abdul Rahman Hisham Al-Asfour, il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI pour le soutien continu du Royaume du Maroc à l’Organisation, saluant dans ce sens le rôle positif et efficace des villes marocaines, villes fondatrices de l’Organisation, dans le soutien de cette instance, l’enrichissement de ses activités et le renforcement de ses objectifs visant à servir les villes et les citoyens arabes.

L’Organisation a été lancée en 1967 au Koweït pour établir une solidarité arabe conjointe visant à construire les villes du futur grâce à une architecture contemporaine sans pour autant perdre l’identité et les racines patrimoniales des villes, et ce en vue de réaliser les aspirations des villes arabes en matière d’unification des concepts d’urbanisme, de planification et d’autonomie financière des villes, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que cette réunion des villes arabes à Tanger renouvelle l’engagement envers Al-Qods Acharif et reflète le soutien du Maroc à Al-Qods et aux Maqdessis.

L’Agence, sur Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a poursuivi l’année dernière son engagement et son soutien en faveur d’Al-Qods et des Maqdessis sur la base de consultations avec toutes les catégories sociales, à travers la mise en œuvre de 55 projets dans les domaines de la santé, la culture, l’éducation, les sports et la jeunesse, ainsi que les programmes d’assistance sociale et de développement humain, et les projets en faveur des femmes et enfants, et ce pour un budget dépassant 4,2 millions de dollars, entièrement financé par le Royaume, a-t-il relevé.

Il a, en outre, évoqué la “réalité difficile” à Al-Qods et les besoins croissants des Maqdessis, notamment avec les difficultés de reprise économique dues aux crises successives, appelant les délégations et les membres de l’Organisation des villes arabes à allouer des contributions financières au soutien des projets sociaux en faveur des Maqdessis et de la préservation de l’identité de la ville sainte.

Il a souligné, dans ce sens, que le Royaume a réussi à réaliser des résultats tangibles en la matière, à travers la mise en place d’un modèle de soutien basé sur la gouvernance, la bonne gestion et une vision prospective.

L’événement, auquel ont pris part des membres du corps diplomatique arabe, des élus et des responsables, a été marqué par la signature de deux mémorandums d’entente entre l’AMPCC et l’Organisation des villes arabes, et entre l’AMPCC et l’Institut arabe de développement urbain, visant à renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun, à coordonner la formation, et à renforcer les compétences et la recherche en politiques urbaines.

Une exposition de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif comprenant des images et illustrations des projets et réalisations de l’Agence dans la ville sainte, ainsi que des monuments les plus importants de la ville a également été inaugurée à cette occasion.

