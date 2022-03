Talbi Alami s’entretient avec une délégation du Conseil de la choura du Qatar

Partager Facebook

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec une délégation du Conseil de la choura du Qatar, présidée par Mohamed bin Fahad Al-Mesallam.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont passé en revue les perspectives du renforcement de la coopération entre le Maroc et le Qatar dans divers domaines, a indiqué un communiqué de la première Chambre, notant que M. Talbi Alami a souligné, à cet égard, le rôle important que jouent les institutions législatives dans la consolidation des relations bilatérales au service des intérêts communs des deux pays et peuples frères.

A cette occasion, le président de la Chambre des représentants a mis en avant les relations fraternelles et amicales qui unissent les chefs d’État des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, ainsi que leur souci constant de faire évoluer les relations de fraternité et de coopération qu’entretiennent le Maroc et le Qatar.

De son côté, M. Fahad Al-Mesallam a salué, au nom de la délégation qatarie, le niveau des bonnes relations et des liens d’amitié et de solidarité liant le Maroc et le Qatar, mettant en exergue la nécessité d’intensifier l’échange de visites entre les délégations parlementaires pour raffermir la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays.

Il a ensuite réitéré le soutien du Qatar aux positions et questions marocaines et arabes.

La délégation qatarie participe aux travaux du 11-ème congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d’Afrique et du monde arabe, organisé par la Chambre des conseillers du 03 au 05 mars, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

LR/MAP