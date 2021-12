Signature au Mexique d’un accord de promotion du “Label Maroc”

Partager Facebook

L’ambassadeur du Maroc à Mexico, M. Abdelfattah Lebbar a signé un programme de collaboration avec Canal 11, la plateforme de communication publique la plus importante du pays, pour promouvoir le “Label Maroc” au Mexique.

L’accord a été signé “dans le cadre des démarches entreprises pour la promotion du ‘Label Maroc’, lors d’une réunion de travail organisée à la Résidence du Maroc à Mexico”, a indiqué un communiqué de l’ambassade du Maroc dans ce pays d’Amérique Latine.

Selon la même source, ce plan de travail vise à promouvoir la richesse et la diversité des composantes plurielles du Maroc, ainsi que le rayonnement de son image auprès du grand public mexicain, dans une approche d’ouverture et de dialogue entre les cultures.

Le plan, ajoute l’ambassade marocaine, prévoit des programmes mettant en exergue les sites touristiques, les affinités culturelles ainsi que la tradition culinaire des deux pays.

Intervenant à cette occasion, M. Lebbar a souligné “l’importance de cet acte qui représente le fruit d’un travail de longue haleine et qui sera le début d’une collaboration qui va sans nul doute nous aider, marocains et mexicains, à être plus proches et plus actifs sur la scène nationale et internationale, loin de la désinformation, de l’agitation et du désarroi”.

Pour sa part, le directeur de Canal 11, M. Carlos Brito Lavalle s’est félicité de la concrétisation de ce projet, faisant part de l’entière disposition de son équipe à travailler en synergie avec l’ambassade du Maroc à Mexico dans le but de raccourcir la distance géographique qui sépare le Maroc du Mexique et faire rayonner les deux pays.

Outre M. Carlos Brito Lavalle, ont pris part à la cérémonie de signature, des personnalités politiques, médiatiques et culturelles.

Canal 11 est une chaine publique mexicaine de grande envergure, considérée comme une référence dans la création de contenus audiovisuels hispanophones. Elle est diffusée sur tout le territoire mexicain, ainsi que par câble dans d’autres pays d’Amérique latine et aux Etats-Unis.

La chaîne est reconnue pour la diffusion de contenus politiques, économiques et culturels crédibles, souligne le communiqué.

LR/MAP